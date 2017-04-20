Продукты, увеличивающие половое влечение

Проблемы с сексуальной жизнью сегодня отнюдь не являются редкостью. Ученые советуют – если Вы хотите усилить свое половое влечение к представителям противоположного пола, или к одному конкретному представителю, то не стоит прибегать к искусственным афродизиакам, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Аналогичный совет можно дать и тем, кто хочет добиться от своего партнера большего влечения к самому себе. Природа на этот случай предусмотрела множества естественных продуктов питания, которые гарантированно помогут.



1. Арбуз – богат аминокислотами, что помогает улучшить приток крови к сердцу и половым органам

2. Устрицы – богаты цинком, что поддерживает оптимальный уровень тестостерона, а также улучшает качество спермы



3. Темный шоколад – содержит серотонин, ответственный за хорошее настроение, а также фенилэтиламин, который в разы усиливает чувство влюбленности

4. Авокадо – богато фолиевой кислотой, увеличивающей выносливость, а также витамина B6, стимулирующего выработку основных мужских гормонов влечения

5. Сельдерей – согласно исследованиям ответственен за создание сексуального запаха человеческого тела

6. Имбирь – усиливает не только влечение, но и потенцию у мужчин

7. Спаржа – способствует выработки гистамина в организма, который в значительной степени определяет степень сексуального влечения, как у мужчин, так и у женщин

8. Гранола (мюсли) – улучшают кровообращение и эрекцию

9. Бананы – богаты нескольким десяткам микроэлементов, влияющих на половое влечение.

10. Перец чили – богат капсаицин, химическими веществами, стимулирующими приток крови к половым органам.

11. Тыквенные семечки – ответственны за выработку тестостерона у мужчин, и постоянное поддержания высокого сексуального желания у женщины.

12. Инжир – существенно повышает либидо, и увеличивает сексуальную выносливость

13. Лосось – существенно повышает качество самого секса, и получаемое от него удовольствие.

14. Орехи – участвуют в поддержании оптимального баланса основных гормонов, ответственных за сексуальное влечение

15. Мед – содержит множество нейротрансмиттеров, которые приводит к спонтанному сексуальному возбуждению

16. Базилик – улучшает женскую фертильность

17. Чеснок (задолго до встречи с партнером) – увеличивает приток крови к половым органам

18. Шампанское – оказывает комплексное влияние. Для мужчин главное только не переборщить, а то всю ночь придется разговаривать с партнершей о “судьбах России”



news.gradusnik.ru