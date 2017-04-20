Солнечные лучи замедляют распространение ветрянки

Воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, зараженную ветряной оспой, может замедлить распространение заболевания, считают британские ученые.



Исследователи из Лондонского университета, результаты работы которых опубликованы в журнале Virology, пришли к выводу, что этот вирус распространяется медленнее в регионах, где выше уровень ультрафиолетового излучения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Между тем, другие эксперты указывают на некоторые другие факторы, влияющие на распространение заболевания, такие как температура, влажность воздуха и жилищные условия.



Вирус, вызывающий ветрянку, очень легко передается и распространяется как воздушно-капельным путем, так и через непосредственный контакт с характерными для этой болезни нарывами на коже заболевшего.



По словам Фила Райса, одного из авторов исследования, именно влияние солнечного света на вирус может объяснять тот факт, что в странах с тропическим климатом меньше людей болеют ветряной оспой, и это заболевание меньше распространяется.



Более того, это открытие может пролить свет на сезонный эффект - в странах с холодным климатом этим вирусом заражаются чаще в зимнее время, когда солнце выглядывает реже.



В ходе исследования специалисты проанализировали соотношение между результатами 25 предыдущих научных работ о распространении ветрянки в разных странах мира, и климатическими условиями в этих странах.



Взаимосвязь между солнечным светом и сокращением количества случаев оспы удалось проследить даже на Шри-Ланке, где пик заражений пришелся на самый жаркий и солнечный период. Оказалось, что в этой стране самый солнечный период совпал с большим количеством промышленных выбросов в атмосферу, блокирующих лучи ультрафиолета.



"В прошлом никто считал ультрафиолет существенным фактором, - рассказывает доктор Райс. - Но когда мы изучили результаты эпидемиологических исследований, то сразу обнаружили взаимосвязь с географическим расположением стран, где они проводились".



Впрочем, некоторые коллеги Райса не считают его выводы достаточно убедительными и указывают на другие факторы, которые также могут влиять на распространение болезни.



"На уровне опасности вируса может сказаться масса других вещей - в том числе, температура, влажность и социальные факторы - к примеру, перенаселенность, - считает профессор Джуди Бройер из Университетского колледжа Лондона. - Вполне вероятно, что ультрафиолетовые лучи замедляют распространение болезни, но никаких веских доказательств у нас нет".



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