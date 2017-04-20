  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Солнечные лучи замедляют распространение ветрянки
    Опубликовано: 2017-04-20 19:44:28

    Воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, зараженную ветряной оспой, может замедлить распространение заболевания, считают британские ученые.

    Исследователи из Лондонского университета, результаты работы которых опубликованы в журнале Virology, пришли к выводу, что этот вирус распространяется медленнее в регионах, где выше уровень ультрафиолетового излучения, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Между тем, другие эксперты указывают на некоторые другие факторы, влияющие на распространение заболевания, такие как температура, влажность воздуха и жилищные условия.

    Вирус, вызывающий ветрянку, очень легко передается и распространяется как воздушно-капельным путем, так и через непосредственный контакт с характерными для этой болезни нарывами на коже заболевшего.

    По словам Фила Райса, одного из авторов исследования, именно влияние солнечного света на вирус может объяснять тот факт, что в странах с тропическим климатом меньше людей болеют ветряной оспой, и это заболевание меньше распространяется.

    Более того, это открытие может пролить свет на сезонный эффект - в странах с холодным климатом этим вирусом заражаются чаще в зимнее время, когда солнце выглядывает реже.

    В ходе исследования специалисты проанализировали соотношение между результатами 25 предыдущих научных работ о распространении ветрянки в разных странах мира, и климатическими условиями в этих странах.

    Взаимосвязь между солнечным светом и сокращением количества случаев оспы удалось проследить даже на Шри-Ланке, где пик заражений пришелся на самый жаркий и солнечный период. Оказалось, что в этой стране самый солнечный период совпал с большим количеством промышленных выбросов в атмосферу, блокирующих лучи ультрафиолета.

    "В прошлом никто считал ультрафиолет существенным фактором, - рассказывает доктор Райс. - Но когда мы изучили результаты эпидемиологических исследований, то сразу обнаружили взаимосвязь с географическим расположением стран, где они проводились".

    Впрочем, некоторые коллеги Райса не считают его выводы достаточно убедительными и указывают на другие факторы, которые также могут влиять на распространение болезни.

    "На уровне опасности вируса может сказаться масса других вещей - в том числе, температура, влажность и социальные факторы - к примеру, перенаселенность, - считает профессор Джуди Бройер из Университетского колледжа Лондона. - Вполне вероятно, что ультрафиолетовые лучи замедляют распространение болезни, но никаких веских доказательств у нас нет".

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.