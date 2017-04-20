Эволюция заставляет мужчин думать, будто они интересны женщинам Опубликовано: Мужчины нередко переоценивают свои силы при общении с противоположным полом. А вот женщины, наоборот, полагают, будто они не привлекают мужчин, установило исследование Карин Пэриллу, психолога из Колледжа Вилльямса, пишет Discovery News.



По мнению эксперта, подобное отношение позволяет мужчинам повысить шансы на распространение своих генов. Женщины же могут за год иметь контакт с 1000 мужчин, однако это все равно приведет к рождению лишь 1-2 детей. Значит, возможность спаривания не связана у женщины с успехом репродукции, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Данные выводы были сделаны в ходе эксперимента с участием студентов. Эксперимент представлял собой свидания на скорость. У пар были в распоряжении всего три минуты. По прошествии непродолжительного общения добровольцам требовалось оценить собеседников по шкале от 1 до 7.



Как и предполагалось, мужчины думали, что женщины ими заинтересовались. Но это зачастую не соответствовало реальности. Женщины же полагали, будто они не вызвали интереса у мужчин.



По сравнению с мужчинами, которые заявляли о позитивном отношении к продолжительным отношениям, мужчины, отдающие предпочтение беспорядочным связям, полагали, что они понравились женщинам. Также большая разница в реальной и предполагаемой оценке отмечалась в группе непривлекательных мужчин.



Чаще всего мужчины неверно интерпретировали сигналы, исходящие от наиболее привлекательных женщин. И именно у этих женщин фиксировалось большее отличие реальности и предполагаемой оценки. Возможно, привлекательные женщины просто более придирчивы в выборе.



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