Ученые создали антитела, активирующие бурую жировую ткань, что, в свою очередь, способствует сжиганию жиров и нормализации уровня сахара в крови больных диабетом.
Американские специалисты сообщают в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, что диабет вскоре можно будет лечить одной инъекцией.
Известно, что диабет второго типа связан с сильными метаболическими нарушениями: неспособностью клеток поглощать глюкозу из крови, жировыми отложениями, ведущими к избыточному весу.
В то же время в организме существует два вида жира - белый, который и обеспечивает нас избыточным весом, и бурый, который сжигает липиды с образованием тепла и таким образом участвует в терморегуляции. Долгое время считалось, что бурый жир есть только у младенцев, пока в 2009 году его не нашли у взрослых.
Поэтому ученые пришли к выводу, если активировать эту метаболическую доменную печь, можно легко избавиться от избыточного веса и других неприятных вещей, связанных с диабетом.
Так, исследователи обратились к гормону FGF21 (фактор роста фибробластов 21), который активирует клетки бурой жировой ткани, снижает количество жиров-триглицеридов в крови и нормализует уровень сахара. Правда, все это FGF21 делал у мышей; попытки регулировать с его помощью человеческий метаболизм не увенчались успехом: FGF21 слишком быстро исчезал из кровотока.
Поэтому ученые решили воздействовать на клеточные рецепторы, настроенные на белок FGF21, с помощью антител против этих рецепторов. Результаты превзошли все ожидания: одна единственная инъекция этих антител в течение месяца держала в норме уровень сахара у мышей-диабетиков без всяких побочных эффектов (если не считать таковым похудение подопытных животных на 10%).
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Диабет можно будет вылечить одним уколом
Опубликовано: 2017-04-20 18:24:38
Ученые создали антитела, активирующие бурую жировую ткань, что, в свою очередь, способствует сжиганию жиров и нормализации уровня сахара в крови больных диабетом.
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