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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Грецкие орехи предотвращают слепоту
    Опубликовано: 2017-04-20 18:04:08

    Австралийские ученые с уверенностью утверждают, что грецкие орехи могут помочь нам сохранить хорошее зрение до старости.

    Они, как и рыба, богаты Омега-3 жирными кислотами, которые снижают риск появления возрастных изменений макулы. Именно ее дегенерация и приводит к потере зрения в преклонном возрасте.

    По словам ученых, регулярное употребление грецких орехов поможет уменьшить риск слепоты на 35%. Жирные кислоты препятствуют образованию атеросклеротических бляшек, снижают воспалительные процессы и повреждения в клетках. В ближайшем будущем ученые планируют разработать диету, направленную на предотвращение возрастных изменений зрения.

    news.gradusnik.ru

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