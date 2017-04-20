Грецкие орехи предотвращают слепоту Опубликовано: Австралийские ученые с уверенностью утверждают, что грецкие орехи могут помочь нам сохранить хорошее зрение до старости. Они, как и рыба, богаты Омега-3 жирными кислотами, которые снижают риск появления возрастных изменений макулы. Именно ее дегенерация и приводит к потере зрения в преклонном возрасте.



По словам ученых, регулярное употребление грецких орехов поможет уменьшить риск слепоты на 35%. Жирные кислоты препятствуют образованию атеросклеротических бляшек, снижают воспалительные процессы и повреждения в клетках. В ближайшем будущем ученые планируют разработать диету, направленную на предотвращение возрастных изменений зрения.

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