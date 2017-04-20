Праздники: тяжелое время для шопоголиков Опубликовано: С наступлением праздников магазины начинают активно предлагать скидки на свой ассортимент. Психологи предупреждают: очень легко потратить слишком много денег в этом месяце, особенно если вам трудно контролировать себя. По мнению специалистов, подобное поведение можно классифицировать как полноценное психическое расстройство, которое, правда, плохо изучено, отмечает CNN.



Для таких людей сама покупка порождает чувство эйфории, сходное с алкогольным опьянением, констатирует психолог Бонни Форрест. Поэтому, как и алкоголикам, шопоголикам трудно устоять перед искушением. По подсчетам экспертов из Стэндфордского Университета, от данного расстройства страдают около 6% женщин и 5,5% мужчин.



Эйприл Лэйн Бенсон, автор книги "Покупать или не покупать: почему мы покупаем слишком много, и как остановиться", полагает, что от одной трети до половины шопоголиков в итоге становятся скрягами. Хотя некоторые просто покупают новые вещи, избавляясь от прежних.



Иногда люди прибегают к шоппингу, пытаясь уйти от хаоса в жизни (покупка дает ощущение контроля). Также данная проблема может быть связана с детством. Возможно, родители замещали подарками внимание. Или же, наоборот, в детстве человек испытывал лишения. Еще есть теория, согласно которой человек таким образом превозмогает страх смерти. А иногда шопоголизм развивается вместе с алкоголизмом и расстройствами питания.



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