Японцы первыми в мире перевели железнодорожную станцию на водородное топливо

Японская компания Toshiba установила на станции Мусаси-Мидзонокути железнодорожной линии Намбу в городе Кавасаки автономную электростанцию на водородных топливных элементах. Как сообщается, электростанция H2One стала первой такой системой, установленной на железнодорожной станции.

Новая водородная электростанция позволит снизить зависимость железнодорожных станций от городской электросети и продолжить работать в случае потери энергоснабжения из-за стихийных бедствий.

H2One состоит из солнечных панелей, ветряного электрогенератора, резервуара для воды, резервуара для водорода, блока электролиза и водородных топливных элементов. Солнечные панели и ветряной электрогенератор производят электричество, которое подается на блок электролиза. Там происходит электролитическое расщепление воды на кислород и водород.

В рамках исследовательского проекта один из участков британских железных дорог будет оснащен третьим контактным рельсом — жестким проводом, по которому электрические поезда получают питание. На этот рельс электричество будет подаваться из системы накопления энергии, соединенной с солнечными панелями. Сами панели установят по сторонам электрифицируемого участка дороги.

Инф. finance.ua