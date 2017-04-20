Гречка подорожает до 40 грн - эксперт

“Знаете, есть золотой стандарт в мире. Точно так в Украине есть “стандарт гречки”. В условиях нестабильности золото растет в цене. Аналогичное могу сказать и про гречку”, – сказал генеральный директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

До середины апреля 2016-го цены на гречку достигли 32 грн/кг. С начала года еженедельно росла стоимость этой крупы. Эксперты назвали апрельское подорожание аномальным.

“В Украине есть несколько продуктов, которые население воспринимает как знаковые – сахар, хлеб, гречка. Последняя была когда-то самой дешевой. О ней часто пишут, говорят. В частности, политики. Люди воспринимают эту крупу как самый необходимый продукт. Из-за этого он дорожает. Для сравнения можно взять рис. Его завозят из других стран, в магазинах представлены много сортов. А стоит вдвое дешевле гречки”, – добавил эксперт.

В июне килограмм гречки в некоторых столичных супермаркетах продавали по 47-50 грн. В сентябре Антимонопольный комитет открыл дело в отношении сговора на рынке гречки. 1500 т крупы завезли из Европы. После этого она подешевела до 26 грн.

“Фермеры не будут сеять большие площади гречихи. Это связано с ее рентабельностью. Средняя рентабельность этой культуры 30 процентов, тогда как рентабельность риса 47 процентов. У сои и подсолнечника рентабельность выше, поэтому будут сеять их. Гречиху должны были сеять крупные агрохолдинги. Для них не так важна рентабельность как севооборот. Крупяные культуры должны изменять. Чтобы фермеры были заинтересованы в гречке нужна государственная программа. Один год фермерам доплачивали по 50-100 гривен на гектар гречихи. Но и эта программа должна быть разумной, иначе все они массово начнут сеять гречку, хватит ячменя, пшеницы и подсолнечника”, – говорит председатель ассоциации фермеров Винницкой области Инна Кухарчук.

Ежегодно украинцы съедают около 155000-180000 т гречки. В прошлом году производство гречки сократилось на 20%.

Инф. finance.ua