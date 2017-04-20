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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Правильное питание для похудения
    Опубликовано: 2017-04-20 15:04:10

    Всякий раз, когда мы придерживаемся определенной диеты, нашему организму не хватает необходимого количества витаминов, минералов и антиоксидантов. В свою очередь это сказывается на здоровье и красоте человека и приводит к общей слабости организма. Поэтому диетологи приложили максимум усилий, чтобы разработать альтернативу диетам. Так появилась система функционального питания, благодаря которой человек худеет без использования диет.

    Сторонники функционального питания советуют включать в повседневное меню человека те продукты, которые обогащены биологически активными веществами и витаминами.

    Термин «функциональное питание» впервые появился в Японии. В повседневном рационе японцы активно использовали обогащенную пищу еще с начала 80-х годов. В настоящий момент в Стране Восходящего Солнца выпускается около 150 продуктов функционального питания. В Европейском Союзе и США доля продуктов, которые обогащены полезными веществами, составляет около 30% от всей производимой пищевой продукции.

    К сожалению, страны СНГ не могут похвастаться такими показателями в производстве продуктов, которые способны стать основой функционального питания. Они стали поступать на наш рынок лишь недавно, хотя их число с каждым днем неуклонно растет.

    Ниже приводится перечень основных функциональных продуктов, которые влияют и стимулируют похудение:

    - Кефир, молоко, йогурт, обогащенные про- и пребиотиками, лактобактериями, которые способствуют улучшению микрофлоры кишечника.

    - Мюсли, обогащенные микроэлементами, которые отлично восполняют затраченную энергию.

    - Витаминизированные каши, помогающие снижать холестерин и повышающие иммунитет.

    - Растительное масло с витамином Е, которое помогает бороться с лишним весом.

    К продуктам, отлично поддающимися обогащению, являются кофе и чай, компот и сок, сироп, кисель и, конечно же, молоко.

    Как и любая обычная пища, функциональные продукты могут вызывать аллергические реакции, поэтому людям, склонным к пищевой аллергии, следует учитывать этот фактор.

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