Восстановительное действие массажа

По данным литературных источников, массаж был известен еще за 25 веков до нашей эры. Ни один народ не может приписать себе одному открытие массажа. Согласно одним источникам, слово «массаж» происходит от французского глагола «masser», что означает растирать. Это глагол, в свою очередь, заимствован из арабского языка: по-арабски «масс» - нежно надавливать, касаться. Другие источники утверждают, что слово «массаж» произошло от греческого «массо», что означает - сжимать руками. Есть версии, что слово возникло от латинского «масса» - пристающее к пальцам, от древнееврейского «машень» - ощупывать. Как бы это ни было на самом деле, понятно одно, что техника массажа включает в себя все эти значения.

Известны школы массажа древнего Египта, Китая, Греции, Индии, Рима, стран Западной Европы, Средней Азии, Южной Америки, Центральной Африки.

Врач Древней Греции Гиппократ (459-377 гг. до н.э.), являющийся основоположником медицины, писал, что врач во многих вещах должен быть опытен, в том числе, в массаже. Свидетельство о оздоравливающем действии массажа после себя оставили и другие знаменитые врачи Греции, например, Геродикос, Демокрит, известный как автор знаменитой фразы «В здоровом теле - здоровый дух».

Врач и философ Ибн-Сина (Авиценна), живший в 980-1037 годах в Иране и Средней Азии, в своих трудах привел классификацию массажа на слабый - расслабляющий и смягчающий тело; сильный - укрепляющий тело; подготовительный - предшествующий физическим нагрузкам; длительный - способствующий похудению; умеренный – процветанию; успокаивающий или восстановительный - после физических упражнений.

Основной объект воздействия массажа – это наша кожа. Она справедливо называется «зеркалом нашего организма». Состояние нашей кожи практически всегда отражает наше самочувствие. Розовая, гладкая, упругая кожа говорит о здоровье и молодости, а бледная, отечная, морщинистая, вялая - о болезни и старении. Кожа – это защитный барьер между окружающей средой и нами, своего рода это пограничная застава, защищающая от вирусов, бактерий и других болезнетворных микроорганизмов. Помимо этого, она предохраняет нас от переохлаждения и перегрева, от негативных химических и механических воздействий.

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