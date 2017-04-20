Неравный брак сокращает жизнь женщин

Большая разница в возрасте с мужем значительно сокращает продолжительность жизни женщины. Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного группой специалистов немецкого Института демографических исследований Макса Планка под руководством Свена Дрефаля (Sven Drefahl). Отчет о работе опубликован на сайте института.

В ходе предыдущих исследований Дрефаль выяснил, что мужчины с молодыми супругами живут дольше тех, кто женился на сверстнице. В частности, риск смерти у мужей, чьи жены моложе на 7-9 лет, на 11 процентов ниже, чем у мужчин одного возраста с супругой. Ученые предполагали, что эта зависимость справедлива для обоих полов.

Однако результаты нового исследования опровергли это предположение. Немецкие ученые проанализировали данные о продолжительности жизни почти двух миллионов супружеских пар из Дании. Согласно результатам работы, продолжительность жизни женщины сокращается пропорционально разнице в возрасте с мужем, причем независимо от того, кто из супругов старше.

По данным исследования, риск смерти у женщины, чей муж старше на 7-17 лет, увеличивается более чем на 10 процентов по сравнению с супругами-сверстниками. С более молодым мужем риск преждевременной смерти женщины увеличивается еще значительнее: при разнице в возрасте 7-9 и 11-13 лет - на 20 и 30 процентов соответственно.

Дрефаль предположил, что эта зависимость у женщин связана со стрессом. По его словам, наличие молодого супруга у женщины рассматривается обществом как нарушение сложившихся норм, что приводит к социальному отчуждению, стрессу и, в результате, к снижению качества жизни.

medicinform.net