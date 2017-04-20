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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сверхурочная работа значительно повышает риск возникновения заболеваний сердца
    Опубликовано: 2017-04-20 16:44:45

    Люди, которые регулярно работают сверхурочно, и их рабочее время составляет 10 - 11 часов и более, подвергают себя опасности возникновения заболеваний сердца более чем в два раза, считают исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Британские ученые проанализировали состояние здоровья и рабочую нагрузку у 600 британских государственных служащих. Затем учли известные факторы риска, такие как курение, питание и др. Оказалось, что лишние три-четыре часа рабочего времени в сутки значительно повышали риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в European Heart Journal.

    По мнению экспертов, такие данные выдвигают на первый план важность баланса продолжительности рабочего времени и отдыха. В целом среди испытуемых было 369 случаев, когда люди болели сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые вызывали раннюю смерть или сердечные приступы. Наибольшее количество больных людей составили сотрудники, которые работали сверхурочно.

    Исследователи считают, что объяснений этой взаимосвязи может быть несколько. У людей, которые больше времени проводят на работе, меньше времени остается на отдых, физические упражнения и увлечения. Также они чаще напряжены и взволнованы, что способствует возникновению депрессии. Работающие сверхурочно часто продолжают работать во время болезни, что тоже очень негативно сказывается на их здоровье в целом.

    Специалисты рекомендуют отказываться от сверхурочной работы и больше отдыхать, а также заниматься спортом, чтобы не подвергать здоровье сердечно-сосудистой системы риску, сообщает ВВС.

    medicinform.net

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