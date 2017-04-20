Ботокс способствует появлению дополнительных морщин

В последнее время наиболее частый способ борьбы с морщинами — это инъекции ботокса. Однако американский специалист по дерматологии утверждает, что такой метод избавления от морщин приводит к дополнительному их формированию впоследствии.

Ботокс – препарат, сделанный из токсина, производимого бактерией Clostridium botulinum. Его вводят под кожу, дабы временно расслабить мышцы лица, сгладить линии и морщины. Полученный результат способен длиться от трех до шести месяцев.

Доктор Дэвид Беккер из медицинского центра в Нью-Йорке считает, что группы мышц, в которые ботокс не вводится, все равно найдут способ как сокращаться, что приведет к образованию еще большего числа морщин и складок.

Паралич группы мышц может привести к активизации иных групп мышц в попытке компенсировать обусловленную активность, которую заблокировали с помощью токсина. Заканчивается это все еще более ярко выраженной мышечной активностью в соседних с заблокированными регионах, пояснил доктор Беккер. В результате становится еще больше морщин, а существующие могут стать глубже. Исследование было опубликовано в свежем номере The Journal of Cosmetic Dermatology.

medicinform.net