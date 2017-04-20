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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ботокс способствует появлению дополнительных морщин
    Опубликовано: 2017-04-20 16:24:46

    В последнее время наиболее частый способ борьбы с морщинами — это инъекции ботокса. Однако американский специалист по дерматологии утверждает, что такой метод избавления от морщин приводит к дополнительному их формированию впоследствии.

    Ботокс – препарат, сделанный из токсина, производимого бактерией Clostridium botulinum. Его вводят под кожу, дабы временно расслабить мышцы лица, сгладить линии и морщины. Полученный результат способен длиться от трех до шести месяцев.

    Доктор Дэвид Беккер из медицинского центра в Нью-Йорке считает, что группы мышц, в которые ботокс не вводится, все равно найдут способ как сокращаться, что приведет к образованию еще большего числа морщин и складок.

    Паралич группы мышц может привести к активизации иных групп мышц в попытке компенсировать обусловленную активность, которую заблокировали с помощью токсина. Заканчивается это все еще более ярко выраженной мышечной активностью в соседних с заблокированными регионах, пояснил доктор Беккер. В результате становится еще больше морщин, а существующие могут стать глубже. Исследование было опубликовано в свежем номере The Journal of Cosmetic Dermatology.

    medicinform.net

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