Сладкое притупляет болевые ощущения у младенцев

Специалисты предлагают давать детям что-то сладкое перед процедурами, которые сопровождаются болью, например, перед прививками, сообщает ВВС. Так как сладкое снижает интенсивность болевых ощущений у младенцев.

Эксперты из Торонто предполагают, что при употреблении сладкого малыши будут меньше кричать во время проведения иммунизации. Данные основаны на анализе 1000 инъекций (результаты 14 исследований) детям до года. Специалисты выяснили, что если малышам давать перед уколом пол ложки глюкозы или сахарозы, они в среднем на 20% меньше плачут после прививки.

Педиатры считают, что все что возможно сделать для малышей — это минимизировать дискомфорт во время проведения иммунизации. Поэтому проведение исследований в данной области является очень важным. Планируется, что на базе результатов исследования педиатры начнут давать малышам глюкозу, чтобы уменьшить болевые ощущения и страх перед уколами.

medicinform.net