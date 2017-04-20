  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сладкое притупляет болевые ощущения у младенцев
    Опубликовано: 2017-04-20 14:24:21

    Специалисты предлагают давать детям что-то сладкое перед процедурами, которые сопровождаются болью, например, перед прививками, сообщает ВВС. Так как сладкое снижает интенсивность болевых ощущений у младенцев.

    Эксперты из Торонто предполагают, что при употреблении сладкого малыши будут меньше кричать во время проведения иммунизации. Данные основаны на анализе 1000 инъекций (результаты 14 исследований) детям до года. Специалисты выяснили, что если малышам давать перед уколом пол ложки глюкозы или сахарозы, они в среднем на 20% меньше плачут после прививки.

    Педиатры считают, что все что возможно сделать для малышей — это минимизировать дискомфорт во время проведения иммунизации. Поэтому проведение исследований в данной области является очень важным. Планируется, что на базе результатов исследования педиатры начнут давать малышам глюкозу, чтобы уменьшить болевые ощущения и страх перед уколами.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.