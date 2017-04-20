Шоколад, красное вино и кофе — никакой пользы для здоровья сердца

Шоколад, красное вино и кофе не несут полезного эффекта для здоровья сердечно-сосудистой системы, утверждают исследователи.

Очень часто можно услышать о пользе данных продуктов, однако доктор Сьюзен Андерсен из американского национального "Фонда сердца" утверждает, что кофе, красное вино и шоколад являются лишь частью сбалансированной диеты и не более. Если шоколад запивать вином или кофе, то вряд ли Вы принесете пользу здоровью своего сердца, подчеркнула она.

Такие выводы ученые сделали на основе анализа более сотни исследований. По мнению экспертов, лучший способ пополнить организм антиоксидантами — это потребление овощей и фруктов, а также цельнозерновых и хлебных злаков и, наконец, орехов.

По итогам исследований, ученым не удалось подтвердить упоминаемую ранее пользу от потребления шоколада, кофе, вина или любых других алкогольных напитков, а также антиоксидантных добавок, таких как витамины Е и С.

medicinform.net