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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Простой анализ крови быстро выделит бесперспективных раковых больных
    Опубликовано: 2017-02-19 21:24:29

    Тест, считывающий материал генетического исследования, как штрих-код, способен выявлять маркеры наиболее агрессивных форм рака простаты. В этом уверены сотрудники Лондонского института исследования рака, передает BBC.

    Медикам предлагается метод выявления генов, включенных или выключенных в клетках крови. Получающийся код наглядно показывает риск агрессивного рака без необходимости проводить биопсию. Процедура отличается неинвазивностью и высокой точностью, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе тестирования ученые смогли разделить добровольцев на четыре группы, опираясь на результаты тестирования. В итоге те, у кого были самые худшие показатели, меньше всех прожили.

    Работоспособность методики подтвердили испытания, проведенные на отдельной группе из 70 пациентов с развитой формой рака. Так, ученые обнаружили 9 генов, которые точно показывали, у кого меньше всего шансов на выживание. Такие пациенты обычно жили 9 месяцев. Отсутствие данного генетического маркера позволяло прожить 21 месяц.

    Похожую технологию проверили и сотрудники Ракового института Даны-Фабер и Ракового центра Мемориал Слоан-Кеттеринг. У них в основе лежит тест на 6 генов. По его результатам они смогли поделить пациентов на две группы. Как отмечают ученые, полученные данные помогут понять, чем лучше лечить больных и каково влияние иммунитета на поведение рака.

    news.gradusnik.ru

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