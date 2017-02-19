Простой анализ крови быстро выделит бесперспективных раковых больных Опубликовано: Тест, считывающий материал генетического исследования, как штрих-код, способен выявлять маркеры наиболее агрессивных форм рака простаты. В этом уверены сотрудники Лондонского института исследования рака, передает BBC.



Медикам предлагается метод выявления генов, включенных или выключенных в клетках крови. Получающийся код наглядно показывает риск агрессивного рака без необходимости проводить биопсию. Процедура отличается неинвазивностью и высокой точностью, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В ходе тестирования ученые смогли разделить добровольцев на четыре группы, опираясь на результаты тестирования. В итоге те, у кого были самые худшие показатели, меньше всех прожили.



Работоспособность методики подтвердили испытания, проведенные на отдельной группе из 70 пациентов с развитой формой рака. Так, ученые обнаружили 9 генов, которые точно показывали, у кого меньше всего шансов на выживание. Такие пациенты обычно жили 9 месяцев. Отсутствие данного генетического маркера позволяло прожить 21 месяц.



Похожую технологию проверили и сотрудники Ракового института Даны-Фабер и Ракового центра Мемориал Слоан-Кеттеринг. У них в основе лежит тест на 6 генов. По его результатам они смогли поделить пациентов на две группы. Как отмечают ученые, полученные данные помогут понять, чем лучше лечить больных и каково влияние иммунитета на поведение рака.



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