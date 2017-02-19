Исследование: заместительная гормональная терапия снижает риск сердечного приступа Опубликовано: Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) может оказаться очень полезной для женщин в постменопаузе в плане снижения риска развития заболеваний сердечнососудистой системы – отмечается в новом исследовании. Вместе с тем, долгосрочные риски для здоровья все еще остаются плохо изученными, в результате чего прибегать к ЗГТ следует осторожно и обдуманно, под контролем лечащего врача – добавляют ученые.



Отмечается, что предполагаемая ранее связь между ЗГТ и повышенным риском инсульта или возникновения злокачественных опухолей в рамках новой работы установлена не была. В общей сложности в исследовании, опубликованном в последнем номере Британского Медицинского Журнала, принимало участие более 1000 женщин в возрасте от 45 до 58 лет.



ЗГТ способна заменять женские гормоны, которые организм перестает производить самостоятельно в период менопаузы, что помогает справиться с приливами, бессонницей, головными болями и раздражительностью. После 10 лет проведения исследования, 33 женщины в группе, не принимавших препараты пострадали или даже умерли от сердечной недостаточности или сердечного приступа, по сравнению с лишь 16 женщинами, из группы, получавшей лечение. Таким образом, риск развития проблем с сердцем в рамках данного исследования снизился более чем в два раза.



Параллельно, сообщатся, что в группе ЗГТ в 36 случаях у женщин был выявлен рак. Эта цифра оказалась даже меньшей, чем в группе женщин, не принимавших препараты, где эта цифра составила 39 случаев. Всего 17 случаев из этого числа оказались раком молочной железы. В группе ЗГТ данная разновидность онкологии была выявлена в 10 случаях.



Медики сегодня рекомендуют придерживаться преимущественно краткосрочных курсов ЗГТ. Согласно результату исследования, польза от даже временного приема гормональных препаратов оказывает долгосрочное действие, в результате чего пониженный риск проблем с сердечнососудистой системой у женщин будет наблюдаться еще в течение примерно 6 лет после окончания приема курса препаратов.



По мнению исследователей важнее всего, что в рамках их работы было установлено отсутствие серьезных побочных эффектов для здоровья. Ранее масштабное исследование, проведенное группой американских ученых, констатировало, что прием препаратов ЗГТ в два раза способен повышать риск развития рака молочной железы. В работе принимало участие более миллиона женщин, в связи с чем именно на нее сейчас ориентируется научный мир в плане определения рисков побочных эффектов при приеме ЗГТ.

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