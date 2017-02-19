Израильские ученые разработали метод терапии неизлечимой формы лимфомы Опубликовано: Ученые Тель-Авивского университета разработали основанную на феномене РНК-интерференции методику лечения мантийно-клеточной лимфомы (МКЛ) - ныне считающейся неизлечимой разновидности В-клеточной неходжинской лимфомы высокой степени злокачественности, сообщает AFTAU.org. Работа опубликована в журнале PLoS One.



Одной из основных характеристик МКЛ является чрезмерная активность гена CCND1, кодирующего белок Cyclin D1 (cycD1), функцией которого является регулирование пролиферации клеток. В результате гиперэкспрессии мутировавшего CCND1 происходит от трех до пяти-тысячекратное перепроизводство cycD1, что, в свою очередь, ведет к неконтролируемому росту новообразований.



Предыдущие попытки "выключения" гена CCND1 с тем, чтобы остановить гиперпролиферацию опухолевых клеток, оказались неудачными. Авторы работы обратились к одному из природных процессов подавления экспрессии генов - РНК-интерференции (RNAi).



В ходе этого процесса фермент Dicer разрезает длинные молекулы двухцепочечной РНК на короткие фрагменты (малые интерферирующие РНК) длиной от 21 до 25 нуклеотидов. Эти фрагменты затем включаются в белковый комплекс, который участвует в повреждении матричной РНК, что ведет к подавлению экспрессии гена.



RNAi является частью иммунного ответа на чужеродный генетический материал, и искусственный запуск процесса осуществляется путем введения специально синтезированной двуцепочечной РНК, комплементарной заданному гену. В данном случае синтез нужной РНК параллельно осуществлялся двумя американскими биоинженерными компаниями, Alnylam Pharmaceuticals и Integrated DNA Technologies.



Как отмечают авторы работы, тот факт, что при МКЛ переизбыток Cyclin D1 ведет также к перепроизводству B-лимфоцитов - клеток, способных при контакте с антигеном производить антитела - делает белок превосходной мишенью для RNAi, так как процесс затрагивает именно те опухолевые клетки, в которых содержится избыточный Cyclin D1. В лабораторных условиях было установлено, что в результате прекращается рост новообразования, останавливается клеточный цикл и индуцируется процесс апоптоза - отмирания - злокачественных клеток.



В настоящее время исследователи работают над выведением линии мышей, больных МКЛ, для тестирования своей методики in vivo.



Согласно статистике американского Общества больных лейкемией и лимфомой, ежегодно в США диагностируется триста новых случаев МКЛ. Средняя продолжительность жизни больного - от пяти до семи лет.



news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

