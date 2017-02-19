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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сигареты провоцируют появление катаракты
    Опубликовано: 2017-02-19 19:44:41

    Сотрудники Института офтальмологии Чжэцзянского университета провели исследование 20 научных работ, посвященных катаракте и рискам, связанным с курением. Итогом анализа стало выявление четкой связи курения и повышенного риска заболевания, пишет "Ремедиум".

    Притом, чтобы риск возрастной катаракты повысился, человеку не обязательно было предаваться вредной привычке годами. Правда, чем дольше он курил, тем хуже были прогнозы в отношении ядерной катаракты (возникает в центре хрусталика) и субкапсулярной (помутнение хрусталика происходит в задней части его капсулы), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    А вот на риск развития кортикальной катаракты (страдает кора хрусталика) курение не оказывало влияния. В целом, отмечают эксперты, с катарактой можно справиться хирургическим путем. Однако данная операция не всем доступна, и не всегда заболевание выявляется на ранней стадии. В связи с этим катаракту гораздо проще предотвратить.

    Кстати, недавно американские ученые выяснили, что вероятность появления еще одного тяжелого заболевания - глаукомы - напрямую зависит от любви к кофе. Так, кофеманы рискуют в несколько раз больше остальных, если в день выпивают более трех чашек.

    news.gradusnik.ru

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