Чтобы набрать вес, надо не завтракать Опубликовано: Большинство из существующих диет, направленных на потерю веса, традиционно уделяет наибольшее внимание тому, чтобы человек по возможности меньше ел во второй половине дня. Завтрак часто является тем приемом пищи, в котором человеку доверяют довольно обширную свободу выбора. И, как оказалось, не зря, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Действительно, существует множество исследований, согласно которым благодаря высокому уровню метаболизма в утренние часы, еда, употребляемая в этот период дня, переваривается достаточно быстро и эффективно. Вместе с тем, новое исследование, организованное учеными из США, привело медиков к открытию неожиданных фактов. Оказалось, что пропускать завтрак не только является неэффективным в плане потери веса, но и может приносить с собой прямо противоположный эффект.



В рамках небольшого исследования в тестируемой группой в составе всего 21 человека было установлено, что участники, которые пропускали завтрак, были более склонны к увеличению веса и ожирения. Оказалось, что игнорируя утренний прием пищи, человек запускает в своем организме процессы повышенного выделения гормонов голода.



В результате в течение всего дня те, кто пропускал завтрак, съедали в среднем на 12% больше калорий, в сравнении с теми, кто регулярно уделял внимание утреннему приему пищи. Также примерно в 20% чаще люди, не завтракавшие в рамках исследования, делали выбор в пользу более жирной еды. Их также больше тянуло к нездоровой пище и фаст-фуду.



В результате в рамках исследования было установлено, что люди, у которых нет времени позавтракать по утрам, приблизительно на 8% более склонны к набору веса и ожирению. При этом ученые не сомневаются, что в данном случае у человека развиваются и многие другие проблемы со здоровьем, которые, правда “не лежат на поверхности”. На эту мысль ученых натолкнул также тот факт, что люди, которые не завтракают, в два раза чаще ужинают после 9 часов вечера, а то и после 12, и вообще в вечернее время у них просыпается хороший аппетит.



После этого они засыпают, и еда не успевает перевариться, что чревато проблемами со сном, а также с сердечнососудистой системой. После вечерних и ночных набегов на холодильник такие люди просыпаются утром и не могут ничего съесть, в результате чего образуется самый настоящий замкнутый круг, плохо влияющий на здоровье людей.



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