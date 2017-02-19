Сила воли зависит от уровня сахара в организме Опубликовано: Такие вещи как сила воли и самоконтроль в значительной степени являются обусловленными генетически, по крайней мере, в этом до недавнего времени были уверены абсолютно все.



Однако ученые в очередной раз всех разочаровали – сила воли, это ни что иное как биологическая способность организма, которую можно тренировать, а можно поддерживать. Для того, чтобы она была максимальна сильна нашему мозгу нужно определенное топливо – глюкоза. По непонятной причине в моменты, когда нужно проявлять твердость характера мозг потребляет ее в аномальных количествах, в результате чего топливо может очень быстро закончиться. Чтобы на ответственном мероприятии держаться более уверенно, и продемонстрировать высочайший уровень самоконтроля Вам необходимо предварительно поесть и выпить большое количество продуктов с высоким содержанием сахара.



Эти выводы были косвенно подтверждены в пяти независимых друг от друга тестах. В одном участникам предлагалось длительное время исполнять одну и ту же монотонную работу, в другой пить один напиток, отвратительный на вкус, но полезный для здоровья столько, сколько они смогут и так далее. В каждом мини-исследовании участникам необходимо было продемонстрировать силу воли. Предварительно всех членов тестируемых групп разбивали на две подгруппы – в одной при помощи питания создавался высокий уровень сахара в крови, в то время как у других, напротив, уровень сахара делали достаточно низким. В результате во всех пяти тестах исследователи получили примерно одинаковые результаты – все участники с высоким уровнем сахара, демонстрировали гораздо большую силу воли.



При этом ученые в паре тестов прибегли к необычной вещи – они собрали группу из людей, которые хорошо друг друга знают, и предложили им оценить силу воли друг друга. На основании их ответов, медики составили подгруппы таким образом, чтобы у людей с биологически лучшей силой волей был меньший уровень сахара в крови, чем у тех, кто производил впечатление менее волевого человека. В результате и здесь все зависело исключительно от сахара, что позволило исследователям сделать вывод, что биологическая составляющая в вопросе силы воли на самом деле не играет серьезного значения – все зависит от питания.

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