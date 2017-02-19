Общие антидепрессанты серьезно повышают риск инсульта Опубликовано: Ученые Западного университета города Лондон, Канадской провинции Онтарио, провели масштабную работу, суммировав все результаты клинических исследований последнего времени, которые были направлены на поиск возможной связи между приемом антидепрессантов и риском инсульта.



Был проведен анализ 16 различных научных работ, в которых в общей сложности участвовало более 500 тыс. человек со всего мира. В результате было установлено, что люди, принимающие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые сегодня считаются наиболее распространенными общими антидепрессантами, имеют на 50% больший риск внутричерепного кровоизлияния и на 40% больший риск внутримозгового кровоизлияния.



Вместе с тем, как отмечают исследователи молодые люди, не должны воздерживаться от приема антидепрессантов по назначению врача по причине этого открытия. Инсульты в возрастных группах до 50 лет являются крайне редким явлением, и даже до 60 лет они встречаются не часто. В указанных возрастных категориях среднего возраста риск инсульта составляет 24,6 случая на 100 тыс. человек, так что в результате приема курса антидепрессантов можно вести речь о том, что среднестатистический риск по инсульту возрастает на 1 человека в расчете на 10 тыс. населения в год. По медицинским меркам это ничтожная цифра. Исследователи отмечают, что пожилым людям, возможно, действительно есть смысл воздержаться от приема антидепрессантов и проконсультироваться по данному поводу со своим лечащим врачом. Медики также рекомендуют врачам при прочих равных условиях воздержаться от назначения антидепрессантов людям уже имевшим инсульт, или имеющим повышенный риск развития проблем с сердечнососудистой системой.



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