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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Несколько причин, почему стоит любить красное вино
    Опубликовано: 2017-02-19 09:04:07

    Алкоголь вреден для организма и это доказанный факт, однако столь же доказанным сегодня является утверждение, что красное вино – это самый полезный из всех алкогольных напитков. Злоупотреблять им, конечно, не стоит, но и отказываться полностью от его употребления было бы глупо. Британские ученые недавно составили список из наиболее полезных свойств красного вина для организма человека, которые были обнаружены в различных исследованиях последнего времени.

    Снижение уровня холестерина

    Неизвестно, обладают ли такой способностью все красные вина, однако согласно исследованию ученых из Испании клетчатка Tempranillo, содержащаяся в винограде, использующемся для изготовления всемирно известного недорогого вина Риоха. Люди, регулярно употреблявшие данный сорт вина, имели на 9% более низкий уровень холестерина, в сравнении со среднестатистическими показателями.

    Снижение риска болезней сердца

    Подтверждено во множестве исследований. Полифенолы – активные антиоксиданты, которые содержатся в красном вине, помогают сохранять гибкость и эластичность кровеносных сосудов, и предотвращают нежелательное свертывание крови. При сохранении оптимальной дозы риск развития заболеваний сердечнососудистой системы может снижаться на 60-70%. Однако будьте осторожны – избыток алкоголя вреден для сердца.

    Контроль сахара

    Соединение под названием ресвератрол, содержащееся в кожице красного винограда реально может помочь диабетикам регулировать уровень сахара в крови. В рамках исследования в очередной раз было доказано наличие благоприятного эффекта для организма в плане снижения уровня холестерина и уровня систолического артериального давления.

    Повышение эффективности работы мозга

    Совсем небольшая доза подстегивает способность человека к обучению и запоминанию. Исследование было проведено среди студентов, и те, что употребляли красное вино во время сессией, демонстрировали улучшение показателей успеваемости. Правда, употребляли его они совсем в небольших количествах.

    Профилактика простуды

    Три исследования различного времени заключили, что ресвератрол помогает человеку не заболеть во время эпидемии гриппа и простуды. Редко в медицине случается, чтобы результаты различных исследований совпали, однако здесь показатель снижения риска заболеть составил 40%.

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