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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Карие глаза можно будет сделать голубыми за 20 секунд
    Опубликовано: 2017-02-19 12:04:35

    Люди, имеющие карие глаза, но всегда мечтавшие иметь голубые, теперь смогут воплотить свою мечту в реальность всего за 20 секунд, сообщает Reuters.

    В течение нескольких лет американский медик из Калифорнии разрабатывал метод замены карего цвета глаз на голубой. Специалист использует в своей методике лазер. Воздействие на область глаза длится в течение 20 секунд. Лазерный луч, воздействуя на радужную оболочку глаза, выжигает меланин, пигмент, естественный для кареглазых людей. После чего в последующие несколько дней радужная оболочка глаза меняет свой естественный оттенок. Глаза человека приобретают серовато-голубой цвет.

    Эксперты напоминают, что подобная операция – серьезный шаг, и прежде чем ее делать, необходимо все для себя хорошо обдумать и взвесить, так как вернуть прежний цвет глаз будет просто невозможно. Естественный пигмент удаляется лазером навсегда.

    В настоящее время калифорнийский ученый собирается провести ряд опытов. Используемая технология недостаточно изучена, поэтому непонятно, насколько подобная операция безопасна для человека.

    medicinform.net

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