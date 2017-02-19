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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дефицит витамина D связали с тяжестью психических расстройств у подростков
    Опубликовано: 2017-02-19 10:04:38

    Американские ученые связали недостаток витамина D с тяжестью психиатрических заболеваний у подростков, сообщает Fox News. Исследование провела группа ученых под руководством Барбары Грэйшес (Barbara L. Gracious) из Государственной детской больницы (Nationwide Children’s Hospital) в Колумбусе, штат Огайо. О результатах работы они рассказали на ежегодном заседании Американской академии детской и подростковой психиатрии (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

    Исследователи в течение 18 месяцев наблюдали группу из 104 подростков, которые обратились за психиатрической помощью в Университет Рочестера (University of Rochester) в штате Нью-Йорк Средний возраст участников составил 15 лет, почти три четверти из них - девочки.

    В ходе лабораторных исследований дефицит витаминов группы D был выявлен у 72 процентов подростков. При этом почти у половины из них наблюдалась выраженная недостаточность указанных веществ.

    Ученые выяснили, что так называемая продуктивная психопатологическая симптоматика, в частности, галлюцинации и бред, значительно чаще встречалась у подростков с гиповитаминозом D, чем у участников с нормальным уровнем этих веществ. Указанные симптомы были выявлены, соответственно, у 40 и 16 процентов подростков из двух групп.

    По словам авторов работы, в ходе предыдущих исследований была выявлена связь гиповитаминоза D с развитием большого депрессивного расстройства. Ученые также отметили, что дефицит витаминов группы D наблюдается примерно у девяти процентов американцев в возрасте от 13 до 19 лет.

    medicinform.net

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