Дефицит витамина D связали с тяжестью психических расстройств у подростков Опубликовано: Американские ученые связали недостаток витамина D с тяжестью психиатрических заболеваний у подростков, сообщает Fox News. Исследование провела группа ученых под руководством Барбары Грэйшес (Barbara L. Gracious) из Государственной детской больницы (Nationwide Children's Hospital) в Колумбусе, штат Огайо. О результатах работы они рассказали на ежегодном заседании Американской академии детской и подростковой психиатрии (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry). Исследователи в течение 18 месяцев наблюдали группу из 104 подростков, которые обратились за психиатрической помощью в Университет Рочестера (University of Rochester) в штате Нью-Йорк Средний возраст участников составил 15 лет, почти три четверти из них - девочки. В ходе лабораторных исследований дефицит витаминов группы D был выявлен у 72 процентов подростков. При этом почти у половины из них наблюдалась выраженная недостаточность указанных веществ. Ученые выяснили, что так называемая продуктивная психопатологическая симптоматика, в частности, галлюцинации и бред, значительно чаще встречалась у подростков с гиповитаминозом D, чем у участников с нормальным уровнем этих веществ. Указанные симптомы были выявлены, соответственно, у 40 и 16 процентов подростков из двух групп. По словам авторов работы, в ходе предыдущих исследований была выявлена связь гиповитаминоза D с развитием большого депрессивного расстройства. Ученые также отметили, что дефицит витаминов группы D наблюдается примерно у девяти процентов американцев в возрасте от 13 до 19 лет.