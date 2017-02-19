Пристрастие к сладкому может свидетельствовать о начальной стадии депрессии

Если вдруг появилось желание регулярно есть что-то сладкое, то это может быть первым признаком возникновения депрессивного состояния, считают американские исследователи из университета Сан-Диего.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более 1000 добровольцев. Всем испытуемым нужно было ответить на вопросы тестов. Оказалось, что люди, ощущавшие постоянную подавленность и потерю интереса к окружающим событиям, что и является первыми признаками депрессии, употребляли на 36% больше шоколада, чем остальные.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на эмоциональное состояние, если постоянно тянет съесть что-то сладкое, чтобы вовремя принять меры и предупредить дальнейшее развитие депрессивного состояния.

medicinform.net