Ламинат: где купить в Украине

Хороший пол — цель, достичь которой можно лишь освоив знания о преимуществах и недостатках всех видов напольных покрытий. Только осознанный выбор, когда покупатель оперирует объективной информацией о продукте и условиях его эксплуатации, может дать позитивный результат.

Слово в пользу ламината

Такой важный элемент любого помещения, как пол, подвержен различным воздействиям в максимальной степени. По полу, каким бы он ни был, постоянно ходят люди, на нём стоят тяжелые предметы мебели, по нему скользят колесики офисных стульев, иногда на пол падают острые предметы. Пол — это наиболее грязная поверхность помещения. Вместе с этим, пол укладывается на длительный срок, а операции по его замене осуществляются раз в четверть века. То есть, выбирая покрытие для пола, нужно покупать материал, способный гарантированно служить без замены десятки лет.

Таким требованиям соответствует ламинат — сборный многослойный материал, представляющий собой основу из древесно-волокнистой плиты, декоративного бумажного слоя и наружного защитно-декоративного покрытия. Ламинат купить в Украине можно в интернет-магазине напольных покрытий «Паркетико». Приобретенный здесь ламинат оказывает стойкое сопротивление всем возможным воздействиям, верно служа владельцам помещения в течение двадцати и более лет.

Преимущества пола из ламината

Покупателей в ламинате привлекают:

Демократичная цена;

Большой выбор фактур и оттенков, имитирующих дорогостоящую древесину;

Простота укладки и обслуживания готового пола.

Первоначально ламинат был адресован владельцам недвижимости, желавшим иметь у себя в квартире красивый деревянный пол, но сильно ограниченным в средствах. С помощью бумажной наклейки на поверхность плиты ДВП можно было имитировать любую фактуру и какой угодно сорт древесины. Таким образом, пол из ламината практически ничем не отличается от элитного дорогостоящего паркета.

Когда рынок наполнился ламинатом в разных исполнениях, а покупатель убедился в высокой эффективности данного материала, достоверно воспроизводящего эстетические характеристики благородных сортов дерева, компании-изготовители ламината приступили к расширению ассортимента, выпустив в продажу ламинат «под мрамор», гранит, керамическую плиту. Сейчас широко распространены сорта ламината с фотоизображениями и узорами восточных ковров. Весьма оригинально смотрится ламинат Quick-Step, имитирующий плитку из кожи.

Почему стоит отдать предпочтение полу из ламината

Кроме эстетической привлекательности, можно привести еще ряд аргументов в пользу ламината: