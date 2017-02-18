Обновленная Toyota Corolla покоряет наши просторы

Новый автомобиль Toyota Corolla является продолжением линейки надежных, качественных и практичных автомобилей от этого популярного производителя. При великолепных технических характеристиках и сбалансированных пропорциях, дизайн кузова перетерпел ряд заметных изменений. Однако не только это делает авто своеобразной легендой в своем классе.

Официальный дилер в Одессе предлагает каждому покупателю взглянуть на высококачественный дизайн интерьера машины, ее великолепную аэродинамику и более качественную колесную базу. При этом сама машина стала легче, что снижает расход топлива, а салон — просторнее и удобнее, как для водителя, так и для всех пассажиров.

Ходовые огни исключительно на светодиодах. Есть система автоматического включения и выключения света — это дает возможность спокойно добраться до подъезда по дороге. Ну а система паркинга «Simple Intelligent Parking Assist» позволит припарковаться даже в самых сложных условиях с ювелирной точностью.

Бензиновые двигатели модели могут быть трех типов — 1,33 л, 1,6 л, а также 1,8 л. Самый мощный движок, кстати, расходует топливо в пределах 6,9 — 8,7 л на 100 км.

Важно отметить стильный и продуманный салон. Даже в базовой комплектации он поражает, а уж в дорогих версиях, когда используется обивка из кожи, начинаешь понимать, почему элита ценит такие автомобили. Особенно если вспомнить, что такие машины очень экономны, да и сами весьма доступны.

Надежность машины давно известна. Если не нарушать рекомендаций по эксплуатации, то авто ломается очень редко. Единственное что желательно делать — вовремя менять износившиеся детали на оригинальные запчасти.

Внутри салон имеет полный комплект подушек безопасности. А передние сиденья, к тому же, оснащаются активными подголовниками. При этом машина имеет большое количество полезных интегрированных систем, среди которых даже в базовой комплектации имеется система экстренного торможения. Пассажирский отсек вообще надежно защищен и не повреждается при лобовых ударах.