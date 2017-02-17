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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Infiniti QX56 — чем интересен данный автомобиль
    Опубликовано: 2017-02-17 23:22:14

    Infiniti QX56 — это качественная машина, относящаяся к внедорожникам премиум-класса. При этом рассчитана не на 5 человек, а на 7. Автомобиль гигантских размеров, что позволило сделать просторный салон. При этом внутренний интерьер изобилует кожаными и деревянными вставками, выполненными очень аккуратно.

    Больше подробностей можно найти на http://infiniti-vidi.com.ua/. Но если рассказать о многих преимуществах машины кратко, то следует выделить удобные сиденья — каждое регулируется отдельно, что позволяет получить максимум комфорта. При этом есть сразу две системы климат-контроля — одна для водителя и переднего пассажира, а вторая для задней части салона.

    На дороге Infiniti QX56 ведет себя достаточно предсказуемо, если не забывать о габаритах машине и ее инерции (это нужно учитывать при экстренном торможении и вхождении в повороты). Автомобиль укомплектован мотором на 5,6 л, выдающим мощность в 325 л.с. с крутящим моментом в 533 Нм.

    Руль укомплектован обратной связью (в результате управлять еще легче), но вот при резких поворотах наблюдается небольшой крен и сильное налегание на переднее колесо. В результате шина может просто подломиться. Этого можно избежать, используя низкопрофильную резину, но в этом случае машина уже не является внедорожником. Впрочем, в любом случае на Infiniti QX не стоит заезжать в сильную грязь — запросто может завязнуть, однако раскисшая по весне дорога проблем не принесет.

    Привод «умный», способный подстраиваться под стиль вождения каждого человека. Всего есть 4 режима — задний, автомат, полный и стандартный полный, но с пониженным рядом коробки. Для переключения используется специальный регулятор.

    Присутствует большое количество развлекательных систем. Это и современная аудиосистема, и ЖК-монитор (диагональ 8 дюймов) с функцией просмотра DVD (но только для задних пассажиров). При этом для управления большинством систем применяется специальный пульт, встроенный в рулевое колесо.

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