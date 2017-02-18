Какова природа икоты

Установлено, что икота возникает за счет периодического сокращения некоторых дыхательных мышц, расположенных в груди и диафрагме, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

А вот то, какую функцию в организме она выполняет, науке пока еще точно неизвестно. Чаще всего икота возникает в ответ на какое-то раздражение желудка, когда сигнал по блуждающему нерву (вагусу) идет в мозг, а от него по диафрагмальному нерву (френикусу) направляется к диафрагме, как раз и вызывая ее сокращение, то есть икоту.



Как правило, икота бывает, если человек долго не ел или же плохо пережевывал пищу, а также при употреблении большого количества жидкости. Еще она может быть следствием нервного потрясения или общего переохлаждения организма.



В принципе периодически возникающая и быстро проходящая икота не опасна для организма, но если она становится мучительной и человек подолгу не может от нее избавиться, тогда это может быть признаком серьезного внутреннего заболевания.



medicus.ru