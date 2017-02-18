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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Какова природа икоты
    Опубликовано: 2017-02-18 15:44:22

    Установлено, что икота возникает за счет периодического сокращения некоторых дыхательных мышц, расположенных в груди и диафрагме, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    А вот то, какую функцию в организме она выполняет, науке пока еще точно неизвестно. Чаще всего икота возникает в ответ на какое-то раздражение желудка, когда сигнал по блуждающему нерву (вагусу) идет в мозг, а от него по диафрагмальному нерву (френикусу) направляется к диафрагме, как раз и вызывая ее сокращение, то есть икоту.


    Как правило, икота бывает, если человек долго не ел или же плохо пережевывал пищу, а также при употреблении большого количества жидкости. Еще она может быть следствием нервного потрясения или общего переохлаждения организма.


    В принципе периодически возникающая и быстро проходящая икота не опасна для организма, но если она становится мучительной и человек подолгу не может от нее избавиться, тогда это может быть признаком серьезного внутреннего заболевания.

    medicus.ru

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