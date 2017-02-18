Генетический подход может облегчить диагностику и лечение глаукомы

По мере дальнейшего изучения генетики глаукомы, когда-нибудь человек сможет оценить, грозит ли ему это сложное заболевание. Будут изобретены специфические препараты, которые позволят заменить дефектный протеин и предотвратить «запуск» процесса повреждения ганглионарной клетки.



«Похоже, такие методы находятся в пределах досягаемости. 10 лет назад, когда генная терапия была новинкой, об этом не могло быть и речи», — заявил профессор L.M. Alward. В этой области сделано немало открытий, несмотря на то, что многое ещё остаётся неизвестным. Например, уже известны некоторые гены, «отвечающие» за развитие открытоугольной глаукомы; возможно и проведение генетического тестирования.



Однако генерализованное генетическое скриннинг — исследование на глаукому в настоящее время практически нереально, потому что найденные гены отвечают за слишком маленький процент случаев. Применение генной терапии в клинике пока является отдалённой целью., — подчерк нул Dr. Alward.



medicus.ru