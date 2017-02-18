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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Генетический подход может облегчить диагностику и лечение глаукомы
    Опубликовано: 2017-02-18 18:24:22

    По мере дальнейшего изучения генетики глаукомы, когда-нибудь человек сможет оценить, грозит ли ему это сложное заболевание. Будут изобретены специфические препараты, которые позволят заменить дефектный протеин и предотвратить «запуск» процесса повреждения ганглионарной клетки.


    «Похоже, такие методы находятся в пределах досягаемости. 10 лет назад, когда генная терапия была новинкой, об этом не могло быть и речи», — заявил профессор L.M. Alward. В этой области сделано немало открытий, несмотря на то, что многое ещё остаётся неизвестным. Например, уже известны некоторые гены, «отвечающие» за развитие открытоугольной глаукомы; возможно и проведение генетического тестирования.


    Однако генерализованное генетическое скриннинг — исследование на глаукому в настоящее время практически нереально, потому что найденные гены отвечают за слишком маленький процент случаев. Применение генной терапии в клинике пока является отдалённой целью., — подчерк нул Dr. Alward.

    medicus.ru

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