По мере дальнейшего изучения генетики глаукомы,
«Похоже, такие методы находятся в пределах досягаемости. 10 лет назад, когда генная терапия была новинкой, об этом не могло быть и речи», — заявил профессор L.M. Alward. В этой области сделано немало открытий, несмотря на то, что многое ещё остаётся неизвестным. Например, уже известны некоторые гены, «отвечающие» за развитие открытоугольной глаукомы; возможно и проведение генетического тестирования.
Однако генерализованное генетическое скриннинг — исследование на глаукому в настоящее время практически нереально, потому что найденные гены отвечают за слишком маленький процент случаев. Применение генной терапии в клинике пока является отдалённой целью., — подчерк нул Dr. Alward.