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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Задержка при перерезании пуповины защитит малыша от дефицита железа
    Опубликовано: 2017-02-18 14:44:26

    Небольшая задержка при перерезании пуповины снижает вероятность возникновения дефицита железа у новорожденных, сообщает British Medical Journal.

    Шведские ученые провели исследование, в ходе которого четыре месяца наблюдали за 400 новорожденными. Пуповины малышей пережимались через разные промежутки времени: от 10 секунд до 3 минут после рождения. Спустя четыре месяца после родов медики измерили уровень железа у них в крови. Признаки железодефицитной анемии были обнаружены у 6% детей, чьи пуповины перерезались сразу после рождения. Аналогичные результаты анализов показали менее, чем 1% малышей с максимально отсроченным перерезанием пуповины, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Также медики добавили, что у малышей, ожидавших процедуру перерезания до 3 минут, не было зарегистрировано роста числа случаев детской желтухи или иных осложнений.

    По мнению неонатолога Ола Андерсов из клиники в Хальмстаде, небольшая задержка в перерезании пуповины должна стать стандартной процедурой в случае, если беременность проходила без осложнений. Это полезно для здоровья ребенка, считает доктор.

    medicinform.net

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