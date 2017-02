ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ– 2016» в номінації «Лідер цифрової галузі року»

Номінація «Лідер цифрової галузі року».

Компанія INNOVECS

Співзасновник і генеральний директор - Алекс Луцький



Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Серед найбільш важливих нагород я б хотів виділити: премію HR BrandAward 2015 (hh.ua), Найпопулярніший роботодавець 2015 (rabota.ua), а також те, що Інновекс увійшов у топ 25 кращих ІТ-компаній України (ТОП 100).

Три головні події 2016 року за Вашою версією: Перша важлива подія для Інновекс, з точки зору самої компанії, полягає у тому, що з року в рік ми зростаємо: у 2016 році кількість наших співробітників досягло позначки у 300 осіб. По-друге, за версією ТОП-100, ми увійшли у 25 найкращих сервісних ІТ-компаній України. По-третє, ми підписали декілька стратегічних контрактів з компаніями світового рівня, що ще більше посилить позицію Інновекс на ІТ-ринку.

Девіз підприємства: Інновекс – Ваш надійний партнер у розробці технологічного програмного забезпечення у стилі Кремнієвої долини.

Хто чи що є талісманом для Вашої компанії?: Якщо вважати, що талісман – це те, що приносить удачу, то наш талісман - це віра в успіх, надійна команда та щасливі клієнти.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Цілеспрямованість – це головний життєвий принцип будь-якого успішного бізнесмена. Щоб бути успішним підприємцем, потрібно бути не тим, хто тільки говорить про проблеми, а тим, хто вирішує їх і рухається вперед.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі»: Для будь-якого керівника компанії «Кодекс честі» дуже важливий. В ІТ-бізнесі все збудовано на репутації, і важливо не втратити її на кожному з етапів. Якщо брати за приклад нашу компанію, то ми дуже відкриті для наших працівників, незалежно від того, добру або погану новину доводиться повідомляти, бо на цьому будується повага та довіра до керівництва. Відкритість, правильна та своєчасна комунікація – це те, що допомагає побудувати довіру і у відносинах з клієнтами, які цінують наші послуги та партнерське ставлення, а також рекомендують Інновекс іншим.

Яким чином можна змусити думати велику кількість різних людей про успіх однієї компанії? Не думаю, що людей потрібно змушувати. Слід створювати умови, в яких люди можуть стати успішними, і тоді це неминуче призведе до успіху всієї компанії. Інновекс ще не найбільша компанія на ІТ-ринку України, але якщо поглянути на те, що нам вдалося за 5 років побудувати впізнаваний бренд в Україні та за кордоном, і налагодити роботу зі замовниками по всьому світі – я вважаю, що це і є той самий успіх, про який багато хто мріє.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери цифрової галузі? В чому ваша унікальність? Інновекс – успішно конкуруючий бренд в індустрії аутсорсингу та один з кращих роботодавців у ІТ-галузі України. Співробітникам ми даємо можливість працювати з новітніми технологіями і брати участь у розвитку компанії, а клієнтам гарантуємо справжнє партнерство та послуги найвищої якості. Ось і весь секрет успіху ☺

Які передові технології застосовуються у роботі компанії? Чи враховується позитивний досвід інших країн? Якщо говорити про спеціалізацію Innovecs, то у нас великий досвід у AdTech, FinTech, Blockchain, BigData, Gaming, ми активно розвиваємо HeathTech та VirtualReality.

Бути сьогодні успішним – це… Бути успішним означає не тільки вміти збудувати прибуткову компанію або продати її за великі гроші, скільки дати щось корисне клієнтам, суспільству, країні: створити нові робочі місця, дати гідні заробітні плати та умови праці, допомагати клієнтам розробляти революційні програмні продукти, які змінюють світ. Успіх – це не тільки фінансовий показник.

Що ще не потрапило до Всесвітньої Мережі, але хотілося б там побачити?

Наразі ми розпочинаємо все більше співпрацювати з компаніями в галузі біотехнологій та охорони здоров'я, в невдовзі ці технології стануть дуже популярними в Мережі. Дуже хотілося б побачити Інновекс в цих публікаціях.

Коли, на Вашу думку, в світових ЗМІ буде "один суцільний Інтернет"? В принципі, ЗМІ вже "один суцільний інтернет", особливо з огляду на трафік відвідування. Цифрові медіа на сьогоднішній день вже більше користуються попитом, ніж друковані видання.

Хто «крутіший» - Білл Гейтс чи Стів Джобс? ☺ Білл Гейтс та Стів Джобс геніальні особистості, кожен з яких зробив свій внесок в розвиток ІТ-індустрії та допоміг створити її такою, якою ми її зараз з вами знаємо. Стів Джобс вірив в те, що ніхто не вірив, та створював абсолютно нові продукти для людей. А Білл Гейтс йшов вже більш перевіреним шляхом, пропонуючи ті речі, які були зрозумілі більшості. Я вважаю, що вони обидва круті, та у кожного з них своя індивідуальна формула величі.

Хто з видатних діячів людства може бути взірцем та прикладом для працівників Вашою компанії? Компанія Zappos та її CEO Тоні Шей – чудовий зразок для наших працівників, бо йому вдалося, не зважаючи ні на що, збудувати успішний бізнес долаючи усі тяжкі моменти. Це відмінний приклад self-made бізнесмена, який самостійно побудував бізнес з нуля, а не просто купив та керував ним.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне досягнення – це успіх Інновекс та той шлях, який ми подолали разом з нашою командою. Найбільша помилка ... напевно її нема, але є безліч дрібних помилок, через які ми пройшли та які, озираючись назад, можна було вирішити ефективніше. Проте, так чи інакше, ці ж помилки привели нас до сьогоднішнього дня та до успіху Інновекс.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? А якщо все ж таки в грошах, то чому?

Щастя не в грошах, а у їх кількості ☺ А якщо серйозно, у цілому успіх компанії не полягає виключно у фінансових показниках. Певна річ, що бізнес має бути прибутковим, але щастя саме в тому, чим ти займаєшся, в команді з якою ти працюєш та у результаті, який видно не тільки всередині компанії, але й за її межами.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори, і я... зрушу ІТ-світ на крок вперед».

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? Час минає, і хотілося б його зупинити, щоб встигнути збудувати ще декілька успішних компаній на зразок Інновекс.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Бізнес і те, чим я займаюсь є моїми хобі у тому числі. Як сказав Генрі Форд: «Краща робота — це високооплачуване хобі».

Компанія «ГлобалЛоджик Україна» (GlobalLogic)

Директор - Ігор Бєда



Існуючі на даний час корпоративні нагороди: Корпоративна нагорода GlobalLogic Champion Cup за виконання всіх цілей 2016-го фінансового року.

Три головні події 2016 року за Вашою версією: До компанії приєдналося понад 850 нових технічних фахівців, в компанії стартувало понад 60 нових проектів, українська команда GlobalLogic стала переможцем внутрішньокорпоративного конкурсу інновацій.

Девіз Вашої компанії: GlobalLogic Imagine Next.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Гарне правило заклали в мене мої батьки: важливо прожити життя так, щоб в результаті не було соромно за свої вчинки. Немає речей, які неможливо зробити. Мене мотивує можливість взяти новий проект, який складніше попереднього, і показати, чи зможеш ти його реалізувати, чи ні.

Якщо людина добре мотивована, вона зможе подолати будь-які перешкоди на шляху до досягнення своєї мети.

Чи існує в сфері Вашої професійної діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі»: Не говорити про чужі недоліки і про свої чесноти.

Як велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Переконати їх у тому, що вони є важливою і невід'ємною частиною цієї компанії.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери цифрової галузі? В чому ваша унікальність? Компанія GlobalLogic займається не просто розробкою програмного забезпечення для іноземних замовників. Ми займаємося високотехнологічним R&D і створюємо комплексні програмні рішення для таких сфер як: медицина, автомобільна промисловість, медіа, телекомунікації та багатьох інших.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвіт інших країн? Сфера ІТ і програмування сама по собі дуже інноваційна та високотехнологічна. Ми тісно співпрацюємо з багатьма міжнародними технологічними компаніями, вносимо кращий досвід і сучасні технології в створення комплексних програмних рішень в Україні.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Власне задоволення і суспільне визнання.

Ваш улюблений афоризм? Impossibe is possible.

Що ще не потрапило в Мережу, але хотілось би там побачити? Все там.

Хто «крутіший» - Білл Гейтс чи Стів Джобс? ☺ З цих двох виберу Джобса за любов до прекрасного. ☺

Хто з видатних діячів людства може бути взірцем для працівників Вашої компанії? Черчілль, Папа Франциск ... і багато інших.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? ☺ А якщо все-таки в грошах, то чому? ☺ Щастя не в грошах, а в збалансованих відносинах між особистістю і світом.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... Переверну світ? Здається хтось це говорив».

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Подорожувати, готувати і проводити час з сім'єю.

Інтернет-магазин жіночого одягу Gepur (gepur.com)

Засновниця і креативний директор Садовська Катерина Сергіївна



Найвагоміші здобутки Вашої компанії в 2016 році:

Запуск благодійного проекту «Ялюбовь». Вся виручка з продажу одягу з емблемою «Ялюбовь» йде на допомогу будинкам малятка. Перед Новим Роком ми вже з'їздили до будинку маляти в Одесі і завезли малюкам одяг, іграшки, ліки. Співпраця зі знаменитостями в рамках рекламних фотосесій: модель Анастасія Решетова, актриси Світлана Пермякова, Анна Хилькевич. Участь в міжнародній fashion-виставці Ptak fast fashion в Польщі. Дизайнерський показ Катерини Садовської на Ukrainian Fashion Week, про який вийшла стаття на сайті vogue.ua і багатьох інших, як про справжній прорив молодого дизайнера.

Девіз Вашого підприємства: «Люби себе і знаходь час для шопінгу». Цей девіз уособлює висловлювання, як наш зовнішній вигляд впливає на наш внутрішній стан, тому дуже важливо любити і балувати себе красивим одягом, щоб відчувати себе впевненою і бажаною, ну а ми, в свою чергу, завжди готові радувати прекрасних дівчат новими стильними колекціями.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Чесність, працьовитість, креативність і почуття гумору.

Чи існує в сфері Вашої професійної (громадської) діяльності таке поняття, як «Кодекс честі»? Ваш професійний і особистий «Кодекс честі». Існує, у мене є певні принципи, як в простому спілкуванні, так і в роботі з людьми, від яких я намагаюся не відступати і завжди дотримуватися. Для мене дуже важливо бути чесною і щирою з людьми.

Як велику кількість різних людей змусити думати про успіх однієї компанії? Ми намагаємося мотивувати своїх співробітників. Для цього у нас є система бонусів і премій за хорошу роботу, крім цього, ми часто влаштовуємо корпоративні заходи, під час яких співробітники можуть поспілкуватися в невимушеній обстановці, це зміцнює хороші взаємини в колективі. Ми всі як одна велика сім'я.

Як ви вважаєте, що дозволило вашій компанії вийти в лідери цифрової галузі? В чому ваша унікальність? Ми створювали компанію практично з нуля. Було тільки велике бажання розвиватися і те, що зараз ми досягли певного рівня, не може нас не тішити. Вважаю, що наш основний секрет - професійні співробітники, кожен з них добре знає і любить свою справу. Крім того, ми велику увагу приділяємо деталям, важливо щоб все було бездоганно, це створення максимально зручного і привабливого інтерфейсу нашого сайту для клієнтів, індивідуальний продуманий контент. Ми вчасно помітили, що дівчата все більше починають купувати в інтернеті, а не ходять по магазинах, адже на це треба витратити багато часу і ціни в бутіках набагато вище. В інтернеті пропозиції набагато вигідніше за ціною до того ж економлять ваш час і сили.

Які передові технології застосовуються в роботі компанії? Чи враховується позитивний досвіт інших країн? Звичайно, ми намагаємося не відставати від нових технологій і постійно стежимо, що нового з'являється на ринку. При виробництві нашої одягу ми використовуємо тільки нове і якісне обладнання. Використовуємо САПР Julivi для розробки креслень нових моделей одягу.

Говорячи слово УСПІХ, який вміст ви в нього вкладаєте? Слово «успіх» кожен може розуміти по-різному. Для мене це, перш за все, улюблена робота і те, що мій одяг подобається людям, і вони його носять із задоволенням…

Ваш улюблений афоризм? Всьому свій час…

Що ще не попало в Мережу, але хотілось би там побачити? Хотілося б побачити, що бренд Gepur не менш популярний, відомий по всьому світу, ніж бренд Zara або Chanel.

Коли, на Вашу думку, в світових ЗМІ буде "один суцільний Інтернет"? Інтернет вже займає невід'ємну частину нашого життя, тому можна з упевненістю сказати, що він уже «по всіх усюдах».

Хто «крутіший» - Білл Гейтс чи Стів Джобс? ☺ Стів Джобс - за його оригінальність і нестандартність і, звичайно, iPhone - найбільший винахід нашого часу)

Хто з видатних діячів людства може бути взірцем для працівників Вашої компанії? Олександр Македонський може бути відмінним прикладом. Він не зупинявся на досягнутому, був дуже організованим і завжди доводив справи до кінця.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Я вважаю, що все, що не робиться, робиться на краще. Тому всі помилки, які були - це уроки і досвід, без цього в бізнесі ніяк. Головне досягнення мого життя ще попереду.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? ☺ А якщо все-таки в грошах, то чому? ☺ Відповім, як справжня дівчина, щастя не в грошах, а в тому, що з їх допомогою можна купити. Наприклад, гарний одяг).

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Кращий відпочинок для мене - проводити більше часу зі своєю сім'єю і подорожувати.