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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Удельный вес атомной энергии вырос на 10% - В.Гройсман
    Опубликовано: 2017-02-17 17:30:14

    Удельный вес атомной энергии увеличился с 47% до 57%. Об этом в ходе визита на агровыставку сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
    "Мы будем наращивать удельный вес атомной энергетики. И мы это сделали, наше правительство с 47% атомной энергии, в удельном весе, подняло ее до 57%. Это тоже реальная экономия угля, который ранее сжигался. Поэтому, мы идем по этому пути и мы обеспечим, я это гарантирую, мы обеспечим энергетическую безопасность нашего государства", - сказал он.

    Валерия Иванова

    Источник: УНН

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