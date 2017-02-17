Удельный вес атомной энергии вырос на 10% - В.Гройсман Опубликовано: Удельный вес атомной энергии увеличился с 47% до 57%. Об этом в ходе визита на агровыставку сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы будем наращивать удельный вес атомной энергетики. И мы это сделали, наше правительство с 47% атомной энергии, в удельном весе, подняло ее до 57%. Это тоже реальная экономия угля, который ранее сжигался. Поэтому, мы идем по этому пути и мы обеспечим, я это гарантирую, мы обеспечим энергетическую безопасность нашего государства", - сказал он. Валерия Иванова Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

