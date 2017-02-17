Удельный вес атомной энергии увеличился с 47% до 57%. Об этом в ходе визита на агровыставку сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы будем наращивать удельный вес атомной энергетики. И мы это сделали, наше правительство с 47% атомной энергии, в удельном весе, подняло ее до 57%. Это тоже реальная экономия угля, который ранее сжигался. Поэтому, мы идем по этому пути и мы обеспечим, я это гарантирую, мы обеспечим энергетическую безопасность нашего государства", - сказал он.
Валерия Иванова
Источник: УНН