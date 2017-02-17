А.Меркель 7 часов отвечала на вопросы комиссии бундестага Опубликовано: Парламентская комиссия по расследованию деятельности Агентства национальной безопасности США (АНБ) в Германии провело заседание, на котором федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 7 часов отвечала на их вопросы по этому делу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Главным вопросом, который интересовал комиссию, была роль немецкой разведки в скандале вокруг шпионажа за немецкими политиками со стороны США. Кроме того, А.Меркель поставили вопрос о неудачных попытках правительства ФРГ заключить соглашение с США о взаимном воздержание от шпионажа.

В конце заседания канцлер сказала, что работа разведслужбы является "важной частью защиты наших граждан", ведь, по ее словам, демократическое государство должно уметь балансировать между защитой частной жизни и безопасностью.

Показания А.Меркель стали последним шагом в процессе сбора доказательств в рамках трехлетнего следствия, которое началось после того, как в 2013 году бывший работник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден опубликовал детали тайных программ прослушивания спецслужб своей страны. Это вызвало скандал между Германией и США, так как появились сообщения о прослушке АНБ правительственных телефонов в Германии и разговоров самой А.Меркель, после чего канцлер заявила, что "Друзья шпионят за друзьями". Однако затем появилась информация о том, что разведка Германии также причастна к таким действиям и помогала США шпионить за европейскими чиновниками и компаниями, немецкая разведка находится под прямым командованием А.Меркель. Валерия Иванова Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

