Остап Семерак: «Мінприроди отримує шалений спротив лісників і чиновників щодо перетворення мисливських угідь Януковича у національний природний парк» Опубликовано: В Україні до 2020 року мають бути майже удвічі збільшені площі природно-заповідних територій. Про це в інтерв’ю виданню «Тиждень» розповів Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Сьогодні ми працюємо над розширенням їхньої площі й плануємо до 2020-го збільшити її з 6% майже вдвічі. Таке завдання поставив Президент, і це - наше зобов'язання в межах європейської інтеграції», - розповів Міністр екології та природних ресурсів.Водночас він зауважив, що збільшенню території природно-заповідних зон, а подекуди визначенню їхніх меж, перешкоджають органи місцевого самоврядування, та навів кілька прикладів таких випадків.

«Скажімо, у Дніпровсько-Тетерівському національному природному парку (мисливські угіддя Януковича в Сухолуччі (Київщина) досі шалений спротив лісників і чиновників. З приводу Холодного Яру (Черкащина), де, крім природних перлин, є пам'ятки історії та культури, Черкаська облрада під тиском якихось угруповань із лісової галузі приймає рішення про недоцільність чи передчасність створення там національного природного парку», - розповів Остап Семерак.

Також для Мінприроди залишається актуальним питання природоохоронного моніторингу тимчасово окупованих територій та підрахунку завданих довкіллю збитків.

«Нам складно визначити, в якому вони (заповідники та НПП – ред.) стані. Ми тільки може здогадуватися про стан справ й отримуємо інформацію від очевидців, які звідти приїздять. Улітку російські агресори на території національних природних парків у Криму проводили військові навчання, тому можна собі уявити, що там після ракетних стрільб із флорою й фауною. Це - варварське ставлення до української території. Вони підсвідомо розуміють, що то не їхнє, тому нищать», - зазначив Міністр екології та природних ресурсів України. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

