В центральной районной библиотеке городе Попасная на Луганщине провели урок-реквием, посвященный третьей годовщине событий на киевском Майдане. На него собрались учащиеся Попаснянской гимназии №20.
Прозвучал рассказ и был показан видеофильм о тех днях. Сотрудники библиотеки представили материалы книжно-иллюстративной выставки «Ангелы Майдана».
Отклик в каждом сердце вызвала волнующая песня, посвященная героям Небесной сотни. В память о павших ученики зажгли свечи, постояли в минуте молчания. Они тоже растут патриотами Украины.
Cемен Перцовский, «Восточное партнерство»
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Урок памяти в Попасной
Опубликовано: 2017-02-17 11:41:09
В центральной районной библиотеке городе Попасная на Луганщине провели урок-реквием, посвященный третьей годовщине событий на киевском Майдане. На него собрались учащиеся Попаснянской гимназии №20.
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