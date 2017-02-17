Урок памяти в Попасной Опубликовано: В центральной районной библиотеке городе Попасная на Луганщине провели урок-реквием, посвященный третьей годовщине событий на киевском Майдане. На него собрались учащиеся Попаснянской гимназии №20.

Прозвучал рассказ и был показан видеофильм о тех днях. Сотрудники библиотеки представили материалы книжно-иллюстративной выставки «Ангелы Майдана».

Отклик в каждом сердце вызвала волнующая песня, посвященная героям Небесной сотни. В память о павших ученики зажгли свечи, постояли в минуте молчания. Они тоже растут патриотами Украины.

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