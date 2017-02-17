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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Урок памяти в Попасной
    Опубликовано: 2017-02-17 11:41:09

    В центральной районной библиотеке городе Попасная на Луганщине провели урок-реквием,  посвященный третьей годовщине событий на киевском Майдане. На него собрались учащиеся Попаснянской гимназии №20.
    Прозвучал рассказ и был показан видеофильм о тех днях. Сотрудники библиотеки  представили  материалы   книжно-иллюстративной выставки «Ангелы Майдана».
    Отклик в каждом сердце вызвала волнующая песня, посвященная героям Небесной сотни.  В память о павших ученики зажгли свечи, постояли в минуте молчания. Они тоже растут патриотами Украины.
    Cемен Перцовский, «Восточное партнерство»

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