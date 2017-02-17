Лисичанская «Дружба» — с февраля в цифровом формате Опубликовано: Закончен первый этап реконструкции Лисичанского коммунального предприятия «Кинотеатр «Дружба». Стали куда более современными не только его помещения, интерьеры, а и техническое оснащение, возможности для демонстрации фильмов и их восприятия.

До этого кинотеатр использовал пленочное оборудование. Теперь же здесь будет действовать новое, цифровое. Это французский киноэкран со специальным серебряным покрытием, американская аппаратура объемного звука «Долби» и бельгийский видеопроектор. Все это позволяет показывать фирмы в 3D формате.

— Мы подготовлены для оперативного показа фильмов ведущих мировых студий, участия в международных и всеукраинских премьерах, — говорит директор кинотеатра Валерия Лукина. Со второго февраля начинается демонстрация новых лент. Стартовали семейным киносеансом с полнометражным мультфильмом «Пой», а также фильмом «Большая стена».

В программу реконструкции вошли ремонт кровли, окон, работы по экономии энергоресурсов, утеплению, шумоизоляции, создание большего уюта в фойе и зрительном зале, где заменены кресла, а также проведена модернизация системы отопления.

— В нынешнем году,- сообщает начальник отдела культуры Лисичанского городского совета Людмила Ткаченко, — будет улучшен и внешний вид кинотеатра, полностью обновленный, он станет настоящим украшением города, будет радовать лисичан и наших гостей хорошими фильмами, чудесной атмосферой.

Уже заключен контракт со столичными дистрибьюторами кинокомпаний на обеспечение «Дружбы» их новой продукцией. Расширять репертуар намерены с учетом пожеланий зрителей.

Семен Перцовский, «Восточное партнерство» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

