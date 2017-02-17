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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лисичанская «Дружба» — с февраля в цифровом формате
    Опубликовано: 2017-02-17 11:40:14

    Закончен первый  этап  реконструкции Лисичанского коммунального предприятия «Кинотеатр «Дружба». Стали куда более современными  не только его помещения, интерьеры, а и техническое оснащение, возможности для демонстрации фильмов и их восприятия.
    До этого кинотеатр использовал пленочное оборудование. Теперь же здесь будет действовать новое, цифровое. Это французский киноэкран со специальным серебряным покрытием, американская  аппаратура объемного звука «Долби» и бельгийский видеопроектор. Все это позволяет показывать фирмы в 3D формате.
    — Мы подготовлены для оперативного показа фильмов ведущих мировых студий, участия в международных  и всеукраинских премьерах, — говорит директор кинотеатра Валерия Лукина.  Со второго февраля начинается демонстрация новых лент. Стартовали семейным киносеансом с полнометражным  мультфильмом «Пой», а также  фильмом «Большая стена».
    В программу реконструкции вошли ремонт кровли,  окон, работы по экономии энергоресурсов, утеплению, шумоизоляции,  создание большего уюта в фойе и зрительном зале, где заменены  кресла, а также проведена модернизация системы отопления.
    — В нынешнем году,- сообщает начальник  отдела культуры Лисичанского городского совета Людмила Ткаченко, —  будет улучшен и внешний вид кинотеатра, полностью обновленный, он  станет настоящим украшением города, будет радовать лисичан и наших гостей хорошими фильмами, чудесной атмосферой.
    Уже заключен  контракт со столичными дистрибьюторами кинокомпаний на обеспечение  «Дружбы» их новой продукцией. Расширять репертуар намерены с учетом пожеланий зрителей.
    Семен Перцовский, «Восточное партнерство»

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