  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Парламент ЕС проголосовал за создание евроармии
    Опубликовано: 2017-02-17 15:30:53

    Также в ЕС появится свой министр финансов.
     
    Резолюцию о создании общей европейской армии прияли евродепутаты. За документ подано 283 голоса "за", 269 голосов против и 83 воздержавшихся, сообщает Би-Би-Си.
     
    Также было поддержано усиление централизации Евросоюза и создание поста министра финансов ЕС. Автором этих инициатив стал экс-премьер Бельгии и ответственный за переговоры о выходе Великобритании из ЕС Ги Верхофстадт.
     
    Как он считает, внутри Евросоюза необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов ЕС по тому или иному вопросу.
     
    Отмечается, что одобрение Европарламентом этих документов может означать начало реформы основополагающего договора ЕС.
     
    Между тем вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.
     
    Напомним, ранее были названы средние зарплаты в Евросоюзе.

    Инф. korrespondent.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.