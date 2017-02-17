Парламент ЕС проголосовал за создание евроармии Опубликовано: Также в ЕС появится свой министр финансов.



Резолюцию о создании общей европейской армии прияли евродепутаты. За документ подано 283 голоса "за", 269 голосов против и 83 воздержавшихся, сообщает Би-Би-Си.



Также было поддержано усиление централизации Евросоюза и создание поста министра финансов ЕС. Автором этих инициатив стал экс-премьер Бельгии и ответственный за переговоры о выходе Великобритании из ЕС Ги Верхофстадт.



Как он считает, внутри Евросоюза необходимо отдавать приоритет решению большинства стран, не дожидаясь одобрения всех членов ЕС по тому или иному вопросу.



Отмечается, что одобрение Европарламентом этих документов может означать начало реформы основополагающего договора ЕС.



Между тем вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.



Напомним, ранее были названы средние зарплаты в Евросоюзе. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

