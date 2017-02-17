Президент Туркмении вступил в должность Опубликовано: Гурбангулы Бердымухамедов принял присягу президента.



Избранный президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 17февраля, на церемонии инаугурации, проходящей во дворце Рухыет, принес присягу "на верность стране и народу". Об этом сообщает Trend.



Бердымухамедов произнес слова президентской присяги, дав торжественную клятву "свято и добросовестно, с честью и неустанно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".



После этого новоизбранному главе государства вручили удостоверение президента Туркмении.



Напомним, в выборах главы государства 12 февраля приняло участие 3,16 млн избирателей, что составило 97,28 % от их общего числа жителей. По итогам выборов за действующего главу государства отдали голоса 97,69% избирателей из числа принявших участие в голосовании. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

