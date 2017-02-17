  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Президент Туркмении вступил в должность
    Опубликовано: 2017-02-17 15:00:22

    Гурбангулы Бердымухамедов принял присягу президента.
     
    Избранный президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 17февраля, на церемонии инаугурации, проходящей во дворце Рухыет, принес присягу "на верность стране и народу". Об этом сообщает Trend.
     
    Бердымухамедов произнес слова президентской присяги, дав торжественную клятву "свято и добросовестно, с честью и неустанно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".
     
    После этого новоизбранному главе государства вручили удостоверение президента Туркмении.
     
    Напомним, в выборах главы государства 12 февраля приняло участие 3,16 млн избирателей, что составило 97,28 % от их общего числа жителей. По итогам выборов за действующего главу государства отдали голоса 97,69% избирателей из числа принявших участие в голосовании.

    Инф. korrespondent.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.