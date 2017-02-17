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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кремль запретил российским СМИ хвалить Трампа - Bloomberg
    Опубликовано: 2017-02-17 14:15:49

    Агентство Bloomberg сообщает, что власти РФ обеспокоены тем, что новая администрация США будет не такой дружественной к России, как хотелось бы им.

    Кремль приказал государственным российским СМИ свести упоминания о президенте США Дональде Трампе к минимуму. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

    По словам одного из собеседников агентства, причиной запрета стало растущее беспокойство среди высокопоставленных российских чиновников о том, что новая администрация США будет менее дружественной к РФ, чем предполагалось изначально.

    В Администрации президента РФ объясняют распоряжение тем, что российских зрителей якобы все меньше интересуют детали работы Трампа на посту президента США.

    Еще будучи кандидатом в президенты, 31 июля 2016 года Трамп в интервью СМИ заявлял, что так как "большинство жителей Крыма сделали свой выбор в пользу России", то США должны это учитывать. Он подчеркнул, что готов рассмотреть вопрос признания оккупированного Крыма частью РФ.

    Однако уже 14 февраля 2017 года Трамп в качестве президента США заявил, что ожидает от России возврата Крыма Украине.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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