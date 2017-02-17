Генетики в США готовы приступить к воскрешению мамонтов

Американские биоинженеры уверены, что первые гибридные эмбрионы "слономамонта" будут получены в ближайшие пару лет.

Вымершие более четырех тысяч лет назад мамонты могут быть возрождены благодаря генетической инженерии с применением технологии СRISPR/Cas9. Об этом на ежегодном симпозиуме ученых американской ассоциации передовых достижений науки (AAAS) заявили представители Гарвардского университета, пишет издание The Guardian.

По словам Джорджа Черча, их исследовательская группа "вплотную" подошла к началу процесса возрождения исчезнувшего вида и будет готова провести первые эксперименты в ближайшие два года. Генетики уже успешно внесли 45 генов мамонта в геном азиатского слона, продемонстрировав эффективность технологии.

"Наша цель - создать гибридный эмбрион слона и мамонта. На самом деле это будет скорее слон с чертами мамонта", - объяснил он.

Химера "слономамонт" будет с небольшими ушами, значительной прослойкой подкожного жира, длинной шерстью и адаптированной к отрицательным температурам окружающей среды кровью.

Вместе с тем, отмечают ученые, возрождение вида, пускай и модифицированного, - дело отдаленного будущего. Однако даже нынешние достижения исследователей в этой области, пишет источник, являются прорывом в современной генетике: при помощи будущей технологии можно будет спасать от вымирания самые разные виды флоры и фауны, а также воскрешать давно исчезнувшие виды животных и растений.

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В июне 2016 года в США государственная комиссия по биологической безопасности и этике разрешила проведение экспериментов по модификации генома человека при помощи технологии CRISPR/Cas9.

ЛIГАБiзнесIнформ