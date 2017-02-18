  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Два стакана яблочного сока уберегут от Альцгеймера
    Опубликовано: 2017-02-18 16:44:34

    Ежедневный прием двух стаканов яблочного сока может позволить снизить риск возникновения болезни Альцгеймера.


    К такому выводу пришли ученые Университета штата Массачусетс, завершив исследование по этому вопросу.
    Известно, что болезнь Альцгеймера - прогрессирующее дегенеративное поражение центральной нервной системы человека, вызывающее быстрое наступление слабоумия даже у людей с высоким интеллектуальным потенциалом, - сопровождается повышением уровня белка бета-амилоида, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    В результате проведенных работ, говорит профессор Томас Шеа, руководитель Центра неврологии университета, удалось доказать, что биологически активные вещества, содержащиеся в яблочном соке, блокируют синтез названного белка, пишет menslife.


    "Мы пока не имеем исчерпывающих доказательств прямой связи регулярного приема яблочного сока и преодоления рисков развития болезни Альцгеймера, но то, что содержащиеся в нем вещества оптимизируют функционирование ЦНС, а также задерживают развитие этой болезни, не вызывает сомнений", - заключает ученый.
    Исследования проводились на лабораторных мышах, которым на протяжении длительного времени давался эквивалент двух стаканов сока ежедневно.
    Изучение изменений биохимического состава головного мозга мышей показало, что отложение бета-амилоида в ткани мозга замедлялось, а "интеллектуальные" задания, предлагаемые животным, выполнялись на более высоком уровне, констатируют ученые Центра неврологии

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.