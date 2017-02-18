Два стакана яблочного сока уберегут от Альцгеймера

Ежедневный прием двух стаканов яблочного сока может позволить снизить риск возникновения болезни Альцгеймера.



К такому выводу пришли ученые Университета штата Массачусетс, завершив исследование по этому вопросу.

Известно, что болезнь Альцгеймера - прогрессирующее дегенеративное поражение центральной нервной системы человека, вызывающее быстрое наступление слабоумия даже у людей с высоким интеллектуальным потенциалом, - сопровождается повышением уровня белка бета-амилоида, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



В результате проведенных работ, говорит профессор Томас Шеа, руководитель Центра неврологии университета, удалось доказать, что биологически активные вещества, содержащиеся в яблочном соке, блокируют синтез названного белка, пишет menslife.



"Мы пока не имеем исчерпывающих доказательств прямой связи регулярного приема яблочного сока и преодоления рисков развития болезни Альцгеймера, но то, что содержащиеся в нем вещества оптимизируют функционирование ЦНС, а также задерживают развитие этой болезни, не вызывает сомнений", - заключает ученый.

Исследования проводились на лабораторных мышах, которым на протяжении длительного времени давался эквивалент двух стаканов сока ежедневно.

Изучение изменений биохимического состава головного мозга мышей показало, что отложение бета-амилоида в ткани мозга замедлялось, а "интеллектуальные" задания, предлагаемые животным, выполнялись на более высоком уровне, констатируют ученые Центра неврологии

health.sumy.ua