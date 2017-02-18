Ученые открывают двери силой мысли

Как сообщает корреспондент The Guardian Майкл Фитцпатрик, итальянским медикам из исследовательского госпиталя Fondazione Santa Lucia в Риме удалось создать работающую экспериментальную модель приспособления, позволяющего инвалидам управлять предметами домашнего обихода силой мысли, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



При помощи этой технической руки, диодами прикрепленной к голове и получающей сигналы из мозга, инвалиды смогут выключать и включать свет в доме, отвечать на телефонные звонки и т.д. Сконцентрированные на интересующем предмете "волны" будут интерпретироваться специальным компьютером в те или иные действия.



Поскольку мыслительный процесс у людей схож на волновом уровне, устройство работает одинаково успешно для всех. Сейчас компьютер "угадывает" мысли в 85% случаев - беспрецедентно высокий показатель.



По мнению ученых, через несколько лет устройство получит широкое применение среди инвалидов, а также, возможно, и среди ленивых людей

health.sumy.ua