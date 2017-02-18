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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые открывают двери силой мысли
    Опубликовано: 2017-02-18 13:44:25

    Как сообщает корреспондент The Guardian Майкл Фитцпатрик, итальянским медикам из исследовательского госпиталя Fondazione Santa Lucia в Риме удалось создать работающую экспериментальную модель приспособления, позволяющего инвалидам управлять предметами домашнего обихода силой мысли, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    При помощи этой технической руки, диодами прикрепленной к голове и получающей сигналы из мозга, инвалиды смогут выключать и включать свет в доме, отвечать на телефонные звонки и т.д. Сконцентрированные на интересующем предмете "волны" будут интерпретироваться специальным компьютером в те или иные действия.


    Поскольку мыслительный процесс у людей схож на волновом уровне, устройство работает одинаково успешно для всех. Сейчас компьютер "угадывает" мысли в 85% случаев - беспрецедентно высокий показатель.


    По мнению ученых, через несколько лет устройство получит широкое применение среди инвалидов, а также, возможно, и среди ленивых людей

    health.sumy.ua

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