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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ожирением можно заразится по воздуху
    Опубликовано: 2017-02-17 16:24:45

    Американские ученые пришли к выводу, что склонность к полноте может передаваться воздушно-капельным путем, как, например, простуда.


    Так, специалисты Центра медицинских исследований Пеннингтон в Луизиане утверждают, что аденовирус, который передается через кашель или немытые руки, вызывает такое деление жировых клеток, которое приводит к увеличению веса.


    Исследователи доказали, что цыплята и мыши, которые заражены вирусом, набирали вес гораздо быстрее, чем здоровые, съедая одинаковое количество еды.


    По мнению ученых, среди людей, склонных к полноте, треть является носителями вируса, тогда как среди худых людей лишь 11 % заражены им, сообщают Подробности

    health.sumy.ua

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