Ожирением можно заразится по воздуху

Американские ученые пришли к выводу, что склонность к полноте может передаваться воздушно-капельным путем, как, например, простуда.



Так, специалисты Центра медицинских исследований Пеннингтон в Луизиане утверждают, что аденовирус, который передается через кашель или немытые руки, вызывает такое деление жировых клеток, которое приводит к увеличению веса.



Исследователи доказали, что цыплята и мыши, которые заражены вирусом, набирали вес гораздо быстрее, чем здоровые, съедая одинаковое количество еды.



По мнению ученых, среди людей, склонных к полноте, треть является носителями вируса, тогда как среди худых людей лишь 11 % заражены им, сообщают Подробности

health.sumy.ua