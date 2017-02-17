Грибы как лекарство

Грибы позволяют не только разнообразить наше повседневное меню, но и поправить здоровье. Многие грибы помимо отличных вкусовых качеств обладают лечебными свойствами. В настоящее время во многих странах даже ведутся исследования, направленные на получение из грибов новых лекарственных препаратов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Издавна в народной медицине применяются шляпочные грибы. По данным лечебника второй половины XVII века, экстрактом белого гриба лечили обмороженные и омертвевшие участки кожи. Дистиллят из вяленых грибов рекомендовали прикладывать к частям тела, пораженным параличом.



В наши дни боровик, или белый гриб, используют при стенокардии, туберкулезе, снижении жизненного тонуса. Существует мнение, что систематическое употребление в пищу боровиков служит хорошим профилактическим средством против раковых заболеваний.



А вот ложные опята раньше использовались при желудочно-кишечных заболеваниях в качестве слабительного и рвотного средства. Видимо, они содержат вещества, усиливающие деятельность пищеварительных органов. До сих пор в Австрии опенок осенний употребляется как легкое слабительное средство.

Некоторые разновидности летнего опенка называют галлюциногенными грибами, вырабатывающими психотропные (воздействующие на психику) вещества, что позволяет применять их при лечении определенных психических заболеваний.

Шампиньоны оказались активными в отношении возбудителей гноеродной инфекции, тифа и паротита. Наиболее активные антибактериальные препараты (например, антибиотик кампестрин) получают из молодых шампиньонов. В старых грибах эти свойства снижаются.

В народной медицине довольно широко применяются ядовитые грибы мухоморы. Они содержит ядовитые вещества мускарин, мускаридин и мускарифин. Последнее вещество в малых дозах усиливает действие желез внутренней секреции и тем самым повышает тонус организма.

Несмотря на то что красный мухомор относится к ядовитым грибам, он и по сей день применяется в гомеопатической практике при спазмах сосудов, функциональных нарушениях нервной системы, склерозе. Настойка мухомора в народной медицине употребляется как наружное средство при полиартрите, ревматизме и радикулите.



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