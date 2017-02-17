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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дамская сумочка: угроза позвоночнику
    Опубликовано: 2017-02-17 15:04:08

    Учёные пришли к окончательному выводу: если дамская сумочка весит 3, а то и 4 кг, то это ведёт к тяжёлым заболеваниям позвоночника.

    Начало подобному исследованию положили многочисленные жалобы женщин на сильное головокружение и боли в спине и шее. Как позже выяснилось, все симптомы были вызваны систематическим искривлением хрупкой женской фигуры под тяжестью сумки весом в 3 кг. Особенно плохо, если у таковой еще имелись и длинные ремешки, ведь нагрузка тогда увеличивается ещё больше.


    В связи с этим ученые решили дать совет прекрасному полу, любящему тяжелые сумочки: если девушка не желает себе вредить, то свои сумочки не следует набивать до отказа — только самое необходимое. Согласно советам специалистов, оптимальный выбор здравомыслящей женщины – это небольшая или средних размеров сумка общим весом не более 2 кг, — рассказал «Первый канал».

    medicus.ru

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