Опасность недосыпания сильно преувеличена Опубликовано: Традиционно считается, что недосып значительно повышает риск получения травмы. Ученые из Университета Миссури (University of Missouri-Columbia) проанализировали эту проблему и сделали неожиданный вывод — эта теория неправдоподобна.

В рамках исследования были проверены 2.5 тысячи человек. Как оказалось, те люди, которые ощущали сонливость на протяжении последних семи дней, намного реже получали травмы и ранения (от крупных — до мелких, таких, как порез пальца или небольшой синяк). На другом полюсе оказались «сони» — то есть люди, спавшие больше, чем обычно: они ранились и ушибались намного чаще. Статью с результатами эксперимента опубликовал журнал Journal of the American Board of Family Medicine.

По данным Центров Контроля и Предупреждения Заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), от нарушений сна страдают примерно 47 миллионов американцев (то есть, примерно каждый четвертый взрослый житель США — данные 2004 года). Недостаток сна приводит ко многим малоприятным последствиям: к примеру, доказано, что недосыпающие люди часто набирают лишний вес, жалуются на боли в мускулах, депрессии, они чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия и пр.

Национальный Фонд Сна\National Sleep Foundation отмечает, что в 1910 году среднестатистический американец спал 9 часов в сутки, в 1975 году — 7.5 часа, в 2002 году — 6.9 часов. В США принято, что младенец в возрасте до двух лет должен спать 13−17 часов, 2−4−х-летний ребенок — 9−13 часов, 10−летний — 10−11 часов, 16−65−ти-летние — 6−9 часов.

