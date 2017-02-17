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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Опасность недосыпания сильно преувеличена
    Опубликовано: 2017-02-17 09:04:56

    Традиционно считается, что недосып значительно повышает риск получения травмы. Ученые из Университета Миссури (University of Missouri-Columbia) проанализировали эту проблему и сделали неожиданный вывод — эта теория неправдоподобна.


    В рамках исследования были проверены 2.5 тысячи человек. Как оказалось, те люди, которые ощущали сонливость на протяжении последних семи дней, намного реже получали травмы и ранения (от крупных — до мелких, таких, как порез пальца или небольшой синяк). На другом полюсе оказались «сони» — то есть люди, спавшие больше, чем обычно: они ранились и ушибались намного чаще. Статью с результатами эксперимента опубликовал журнал Journal of the American Board of Family Medicine.


    По данным Центров Контроля и Предупреждения Заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), от нарушений сна страдают примерно 47 миллионов американцев (то есть, примерно каждый четвертый взрослый житель США — данные 2004 года). Недостаток сна приводит ко многим малоприятным последствиям: к примеру, доказано, что недосыпающие люди часто набирают лишний вес, жалуются на боли в мускулах, депрессии, они чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия и пр.
    Национальный Фонд Сна\National Sleep Foundation отмечает, что в 1910 году среднестатистический американец спал 9 часов в сутки, в 1975 году — 7.5 часа, в 2002 году — 6.9 часов. В США принято, что младенец в возрасте до двух лет должен спать 13−17 часов, 2−4−х-летний ребенок — 9−13 часов, 10−летний — 10−11 часов, 16−65−ти-летние — 6−9 часов.

    medicus.ru

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