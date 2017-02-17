Остап Семерак: «Програма розвитку гідроенергетики в Україні потребує доопрацювання» Опубликовано: Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак виступає за доопрацювання ухваленої Урядом Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 року. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Тиждень».



За його словами, ринок вітчизняної енергетики має розвиватися, але без шкоди для навколишнього природного середовища.



«Мінприроди так чи інакше дотичне до цього процесу. Скажімо, Кабмін схвалив програму розвитку гідроенергетики, і вона вже викликала неоднозначну реакцію. Цю програму ухвалили, попри відсутність підтримки з боку Мінприроди. На засіданні уряду я вказував на необхідність доопрацювання й глибшого обговорення кожного пункту. Це не врахували, і за рішення я не голосував», - розповів Остап Семерак.



Він зазначив, що питання розвитку гідроенергетики в Україні також було винесено на обговорення Громадської ради при Мінприроди.



«Ми обговорювали вплив будівництва Канівської ГЕС на довкілля й вирішили на другому етапі обговорення максимально залучити до цього фахівців. Я проти збільшення теплоенергетики як найбільшого забруднювача довкілля, а щодо акумуляційних проектів, то ми повинні глибше їх досліджувати за участю науковців та екологічного співтовариства», - резюмував Остап Семерак, зазначивши, що це стосується і можливого будівництва каскаду ГЕС на Дністрі.



Міністр повідомив, що Кожен такий проект окремо проходитиме експертизу, дозвіл на будівництво вимагатиме екологічної оцінки, затвердженої Мінприроди



«Ми здійснюватимемо максимально широке публічне громадське обговорення на основі наукових досліджень фахівців Академії наук і закордонних сертифікованих експертів. Я більш ніж переконаний, що будуть емоційні дискусії, але їх треба провести й прийняти зважене рішення, бо ідеальних рішень немає, особливо в питаннях використання природних ресурсів», - резюмував Міністр екології та природних ресурсів України. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

