Создана жвачка, позволяющая сбросить лишние килограммы

Изобретена жевательная резинка, которая подавляет аппетит, что помогает избавиться от лишнего веса, сообщили итальянские биохимики.

Как выяснил ученый Роберт Дойл и его коллеги, аппетит и многие другие энергетические процессы в организме человека регулирует особый гормон PYY - пептид тирозин-тирозин, достаточное количество которого вызывает чувство сытости. Чем больше калорий потребляет человек, тем выше уровень этого гормона в крови. Однако, у полных людей проблема заключается в том, что даже после употребления большого количества пищи уровень пептидов остается все равно низким, что приводит к тому, что человек продолжает испытывать чувство голода.

По мнению специалистов, чтобы урегулировать аппетит, достаточно всего лишь увеличить количество гормона в крови. Однако прием PYY в виде таблеток оказался крайне неэффективен, так как в желудке гормон быстро разрушается и при этом плохо всасывается стенкой кишечника.

Ученые биохимики предложили выпускать препарат в виде жевательной резинки, чтобы решить данную проблему.

medicinform.net