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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Создана жвачка, позволяющая сбросить лишние килограммы
    Опубликовано: 2017-02-17 23:24:29

    Изобретена жевательная резинка, которая подавляет аппетит, что помогает избавиться от лишнего веса, сообщили итальянские биохимики.

    Как выяснил ученый Роберт Дойл и его коллеги, аппетит и многие другие энергетические процессы в организме человека регулирует особый гормон PYY - пептид тирозин-тирозин, достаточное количество которого вызывает чувство сытости. Чем больше калорий потребляет человек, тем выше уровень этого гормона в крови. Однако, у полных людей проблема заключается в том, что даже после употребления большого количества пищи уровень пептидов остается все равно низким, что приводит к тому, что человек продолжает испытывать чувство голода.

    По мнению специалистов, чтобы урегулировать аппетит, достаточно всего лишь увеличить количество гормона в крови. Однако прием PYY в виде таблеток оказался крайне неэффективен, так как в желудке гормон быстро разрушается и при этом плохо всасывается стенкой кишечника.

    Ученые биохимики предложили выпускать препарат в виде жевательной резинки, чтобы решить данную проблему.

    medicinform.net

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